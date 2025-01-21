快訊

吉伊卡哇再爆「燈籠之亂」！高雄燈會聯名提燈喊近千元 議員：造福黃牛

嘉義深夜規模6.4地震 專家：緊急避難包「這1物」不可缺

貝佐斯未婚妻「1穿搭」性感現身川普就職 祖克柏「凍未條」尷尬影片曝光

蛇來運轉好運到！EASY SHOP 台灣國民內衣店推開運內衣

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
EASY SHOP 的「開運®內衣」系列，是春節期間銷售冠軍的熱門商品。台灣奧黛莉提供
EASY SHOP 的「開運®內衣」系列，是春節期間銷售冠軍的熱門商品。台灣奧黛莉提供

「EASY SHOP」台灣國民內衣店，每逢農曆過年，必推出一系列正宗獨家開運內衣，今年從即日起至2月2日春節檔優惠活動全面開跑，在全台門市、官網及各大網路平台齊開運。業者標榜，穿對內衣不僅內在自信提升、外在神清氣爽、整個人都會跟著好運起來。

過年開運商品優惠活動，包括指定開運內衣、內褲買一送一、全店滿3,500元現折300元，買越多折越多，全店滿5,000元再送「品牌洗衣袋5件組、不鏽鋼保鮮盒2件組、手提不鏽鋼保溫杯」好禮三選一。

「開運®內衣」為台灣奧黛莉EASY SHOP的獨家註冊商標，迄今已達28年，不論是著重色彩開運、還是款式機能取勝，都可以在EASY SHOP找到自己命定的開運內衣。

EASY SHOP於農曆新年主張「心花開、好運來、放開心、穿開運」的開運精神，強調「內衣」是最能開啟女性開心與自信的能量，具有強力的「開運」效果。命理專家也指出，新年穿搭不僅關乎外在形象，也能影響整體運勢。內衣作為貼身衣物，選對開運內衣能有助從內而外散發好氣場、在新的一年鴻運當頭。

EASY SHOP 的「開運®內衣」系列是春節期間銷售冠軍的熱門商品，一系列內衣不僅注重機能與舒適性，在設計細節中也融入了開運喻意，例如機能性款式注重支撐與穩定，不僅塑造完美曲線，穩定與包覆聚攏效果，象徵穩固事業與財氣好運緊緊相隨；舒適無鋼圈設計除了能減少壓迫感、也提升整體氣場流通、人也更精神。

而EASY SHOP開運®內衣以色彩能量開運著稱，品牌表示，相對於細節的各式討喜色系也相當受到青睞，大眾喜愛的「過年紅」象徵喜氣與財富，能增強穿戴者的自信與運勢，依然是過年春節期間的熱銷常勝軍。

但除了正紅色之外，接近金色的黃色系內衣，因象徵充滿歡樂氛圍散發正面能量，也是許多女性的選擇，會有穿上後氣色變好的代入感。

亦或是跟象徵好人緣相關的招桃花粉、人氣富貴綠，想增進事業開創巔峰的藍色、遇貴人紫色、助升官的黑色，增進生活能量的開心活力橘及得意元氣白等，代表各式福氣喻意的色彩皆有各自擁護者。

消費者皆能依照需求及喜好，幫自己選出命定開運內衣，也象徵現代人已不被過去傳統框架綁架，只選擇世俗既定的喜氣色，而是以「自我需求」為出發，自己的命運自己掌握。

EASY SHOP開運®內衣今年在款式上推出的必敗「Miss Audrey防擴雙C-開運有錢花最厲害內衣」系列，包含了舒適無鋼圈及顯瘦機能鋼圈兩款，滿足各式罩杯尺寸女孩的需求。

過年當然不能錯過Audrey經典魔塑機能內衣，這也是每年詢問度很高的款式；想要補財褲的姐妹，也可以入手擁有各色系的iMEWE抗菌蜜臀開運褲系列。男性消費者的 [iONNO]非凡系列，今年也應景推出了「開運紅」，絕對是必收款。過新年、新氣象，EASY SHOP「蛇麼都有」，邀民眾一起補貨開運。

春節 開運

延伸閱讀

年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

美胸撐爆內衣！賽琳娜「手壓爆乳側躺」胸型更明顯　慵懶性感小辣椒辣到噴火

穿情趣衣的愛神辣爆了！蕾哈娜「99%全透明內衣」超震撼 轉身只剩一條線200萬人看呆

太大膽了...《膽大黨》Coser於C105扮「被賽伯星人扒光」的主角二人

相關新聞

日商大金工業海外第一個製造廠生產線選在彰化開幕

大金工業株式會社的全資子公司──負責統籌東南亞和大洋洲地區中央空調設備業務的大金馬來西亞公司(Daikin Malays...

雲品、遠東飯店、鳳凰旅遊等業者 期待兩岸觀光開放

陸客來台旅遊玩真的！上海、福建觀光旅行社業者全面動起來。2月12日首批採線團進入台灣。雲品（2748）董事長盛治仁表示，...

大金工業在台首個製造廠落腳彰化 三強聯手成立中央空調設備合資公司

日本大金工業株式會社的全資子公司、負責統籌東南亞和大洋洲地區中央空調設備業務的大金馬來西亞公司，與台灣的大金總代理和泰興...

「台北雙星」合作歐洲電梯龍頭通力 34秒就可飆68層樓

宏匯集團攜手歐洲電梯龍頭廠商通力電梯，21日舉行「台北雙星與通力電梯」簽約儀式，雙方正式宣布合作，通力將為台北雙星提供客...

凱舟濾材進駐橋頭科學園區 投資6億元設營運總部

高雄橋頭科學園區規畫中，已有鴻華先進、智崴資訊等產業進駐建廠。高市經發局表示，濾材製造商凱舟公司今天舉辦動土儀式，預計投...

建商最強對手來了？宏匯宣布：首度攻入住宅市場

宏匯集團首度擴大營運版圖，繼商辦領域大放異彩，21日宣布，將擴大戰場，未來觸角將延伸至住宅領域，包括公辦都更、民辦都更都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。