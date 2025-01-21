蛇來運轉好運到！EASY SHOP 台灣國民內衣店推開運內衣

「EASY SHOP」台灣國民內衣店，每逢農曆過年，必推出一系列正宗獨家開運內衣，今年從即日起至2月2日春節檔優惠活動全面開跑，在全台門市、官網及各大網路平台齊開運。業者標榜，穿對內衣不僅內在自信提升、外在神清氣爽、整個人都會跟著好運起來。

過年開運商品優惠活動，包括指定開運內衣、內褲買一送一、全店滿3,500元現折300元，買越多折越多，全店滿5,000元再送「品牌洗衣袋5件組、不鏽鋼保鮮盒2件組、手提不鏽鋼保溫杯」好禮三選一。

「開運®內衣」為台灣奧黛莉EASY SHOP的獨家註冊商標，迄今已達28年，不論是著重色彩開運、還是款式機能取勝，都可以在EASY SHOP找到自己命定的開運內衣。

EASY SHOP於農曆新年主張「心花開、好運來、放開心、穿開運」的開運精神，強調「內衣」是最能開啟女性開心與自信的能量，具有強力的「開運」效果。命理專家也指出，新年穿搭不僅關乎外在形象，也能影響整體運勢。內衣作為貼身衣物，選對開運內衣能有助從內而外散發好氣場、在新的一年鴻運當頭。

EASY SHOP 的「開運®內衣」系列是春節期間銷售冠軍的熱門商品，一系列內衣不僅注重機能與舒適性，在設計細節中也融入了開運喻意，例如機能性款式注重支撐與穩定，不僅塑造完美曲線，穩定與包覆聚攏效果，象徵穩固事業與財氣好運緊緊相隨；舒適無鋼圈設計除了能減少壓迫感、也提升整體氣場流通、人也更精神。

而EASY SHOP開運®內衣以色彩能量開運著稱，品牌表示，相對於細節的各式討喜色系也相當受到青睞，大眾喜愛的「過年紅」象徵喜氣與財富，能增強穿戴者的自信與運勢，依然是過年春節期間的熱銷常勝軍。

但除了正紅色之外，接近金色的黃色系內衣，因象徵充滿歡樂氛圍散發正面能量，也是許多女性的選擇，會有穿上後氣色變好的代入感。

亦或是跟象徵好人緣相關的招桃花粉、人氣富貴綠，想增進事業開創巔峰的藍色、遇貴人紫色、助升官的黑色，增進生活能量的開心活力橘及得意元氣白等，代表各式福氣喻意的色彩皆有各自擁護者。

消費者皆能依照需求及喜好，幫自己選出命定開運內衣，也象徵現代人已不被過去傳統框架綁架，只選擇世俗既定的喜氣色，而是以「自我需求」為出發，自己的命運自己掌握。

EASY SHOP開運®內衣今年在款式上推出的必敗「Miss Audrey防擴雙C-開運有錢花最厲害內衣」系列，包含了舒適無鋼圈及顯瘦機能鋼圈兩款，滿足各式罩杯尺寸女孩的需求。

過年當然不能錯過Audrey經典魔塑機能內衣，這也是每年詢問度很高的款式；想要補財褲的姐妹，也可以入手擁有各色系的iMEWE抗菌蜜臀開運褲系列。男性消費者的 [iONNO]非凡系列，今年也應景推出了「開運紅」，絕對是必收款。過新年、新氣象，EASY SHOP「蛇麼都有」，邀民眾一起補貨開運。