漢皇集團獲公股120億聯合授信案 3月起開拆

漢皇集團21日與第一銀行（5844）、兆豐銀行（5843）、合作金庫等三家公股行庫，舉行120.57億元聯合授信案簽約典禮，為由漢皇集團作為實施者的「永和大陳公辦都更案」奠定了資金基礎。漢皇表示，這項授信案不僅顯示銀行界對漢皇集團的高度信任，也為集團在台灣建設領域的重大項目注入了強大的發展動能。

此次授信案的資金將用於被稱為新北產權最複雜的永和區的大陳公辦都更案，漢皇表示，大陳單元6擁有近200位所有權人，權屬關係錯綜複雜，涵蓋有地有房、有地無房、無地有房等多種權利樣態，並涉及市有土地承租戶及違占戶。該案需克服多重權屬挑戰，但漢皇具備豐富的經驗和專業整合能力，在新北市政府的大力協助與各方協助下順利推動。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，「大陳案是漢皇集團在都更領域的重大里程碑，無論是權屬複雜度，還是規模大小，都為我們帶來了挑戰。我們十分榮幸與第一銀行、兆豐銀行、合作金庫以及其他共6家銀行合作，這將讓我們在2025年順利啟動本案，為地方以及周邊環境帶來更正向的全方面影響」。

此案提供500坪的幼兒園及32戶社會住宅外，也保留大面積的綠帶及開放空間，同時也規劃了黃金級綠建築、銀級智慧建築認證及耐震標章等，顯示在環保與智慧設施方面的領先水準。

孫鼎翔表示，預計此案不僅能夠提升區域環境品質，還將成為永和區的發展新亮點，全案建物預計於3月份起陸續拆除、展開預售，並於第4季動工興建。產品規劃1至4房約2,700戶、2,000個全平面車位，加上水岸、公園、交通、學區等多項機能加持，預計能為周邊強勁換屋需求帶來新的宜居選擇。