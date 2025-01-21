漢皇集團今年推7大案 總銷達350億元

長年深耕永和地區的漢皇集團今年迎來集團成立以來推案量最高的一年，漢皇表示，線上將銷售七大個案，除已在線上的漢皇鼎真、漢皇城双、漢皇蒔序外，會在台北、新北市再推出四個新案，總銷售金額將接近350億元。

其中，最受矚目的個案「大陳公辦都更案」，預計將於2025年第3季推出。漢皇表示，這一指標性都更案不僅代表了漢皇在都市更新及永續發展方面的深厚實力，也展示了公司在提升區域環境品質的長期承諾，此案將融合現代生活需求與環保理念，成為新北永和的發展新亮點。

漢皇表示，集團致力於整合土地開發、建築規劃、營造施工、售後服務與行銷推廣等全方位業務，秉持著「穩健信賴、與時俱進、永續共好」的核心價值，在市場中樹立了良好的品牌形象。

漢皇指出，深知建設事業不僅僅是對當前市場的回應，更是對未來世代生活品質的責任。因此，在建築上，漢皇不僅注重品質，更以人本理念為基礎，設計符合未來需求的居住空間，為家庭與城市帶來更美好的未來。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，「我們相信，真正的建築是能夠融入城市脈動、貼近居民需求的全方位共感空間。2025年，我們將繼續以創新思維與穩健腳步，與每一位合作夥伴共同為下一代的美好生活而努力。」

展望2025，漢皇表示，將持續聚焦市場需求，努力在競爭激烈的建設市場中不斷創新與突破。未來，漢皇將繼續以專業的規劃與精湛的建築工藝，為消費者帶來更具品質與價值的居住選擇，並致力於與社會各界共同發展，推動城市的穩健成長。