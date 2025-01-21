台北雙星注入創新科技 通力打造智慧雙層電梯

台灣通力電梯21日和宏匯集團舉行「台北雙星攜手通力電梯簽約記者會」，台灣通力董事總經理劉繼然表示：「通力的願景是塑造城市的未來，通力將為台北雙星提供客流解決方案，並為這座國際雙塔注入創新智慧科技。」

台北雙星於2023年開工，預計將於2027年底完工。兩座建築物高度分別為360公尺和280公尺，將刷新台北天際線。

通力表示，將在此項目中提供94台電梯，其中32台智慧雙層電梯為全台最多，以及62台辦公商用大樓電梯。其中18台智慧雙層電梯從1樓至68樓僅需34 秒，並有4台可直達頂層觀光層，顯著縮短尖峰時段的等待時間。

此外，通力採用最新的智慧目的選層系統，結合創新的外觀設計與科技，全面優化客流引導與運行效率。此技術將前往相同樓層的乘客安排在同一部電梯內，減少停靠次數，提高便捷性。

通力表示，隨著科技日新月異，通力24/7智慧服務透過雲端與大數據實現預防性維護，並延長電梯使用壽命。同時，此服務能及時發現潛在問題，提前做好準備並迅速處理，並主動通知客戶維修安排，確保電梯運行的穩定與安全。

台北雙星預計取得LEED、EEWH、WELL和智慧建築等認證，屆時將成為台灣首座同時擁有四大智慧綠建築標章的超高層大樓。為實現永續發展目標，通力將在該項目提供全球領先的節能回饋技術。這項解決方案將電梯運行過程中產生的動能轉化為電能，並回饋至大樓電網，節能回饋最高可達60% 以上，顯著提升電梯的能源效率，減少碳排放。

宏匯集團總經理崔梅蘭表示，高效安全舒適節能的電梯系統，是現代高層建築的運輸動脈。很高興源自芬蘭擁有百年歷史的歐洲企業通力集團合作，未來，通力電梯會透過實時數據的蒐集與AI智能分析，持續協助提升系統運作效率並優化保養維護與物業管理。一同為超高層建築最重要的垂直交通系統，實現優異品質服務。