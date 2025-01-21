新北最複雜都更案啟動 漢皇獲公股120億聯合授信

漢皇集團21日與第一銀行（5844）、兆豐銀行（5843）、合作金庫等三家公股行庫，舉行120.57億元聯合授信案簽約典禮，此次授信案資金將用於漢皇集團在新北市永和區的大陳公辦都更案。

大陳公辦都更案被稱為新北產權最複雜的都更案。大陳單元6擁有近200位所有權人，權屬關係錯綜複雜，涵蓋有地有房、有地無房、無地有房等多種權利樣態，並涉及市有土地承租戶及違占戶。

漢皇表示，該案需克服多重權屬挑戰，但漢皇具備豐富的經驗和專業整合能力，在新北市政府的大力協助與各方協助下順利推動。

漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，大陳案是漢皇集團在都更領域的重大里程碑，十分榮幸與第一銀行、兆豐銀行、合作金庫以及其他共6家銀行合作，這將讓漢皇在2025年順利啟動本案，為地方以及周邊環境帶來正向改變。

他表示，此都更案除了提供500坪的幼兒園及32戶社會住宅，也保留大面積的綠地及開放空間，同時也規劃了黃金級綠建築、銀級智慧建築認證及耐震標章等，不僅能夠提升區域環境品質，還將成為永和區的發展新亮點。

該案建物預計於3月起陸續拆除、展開預售，並於第4季動工興建。產品規劃1至4房約2,700戶、2,000個全平面車位，加上水岸、公園、交通、學區等多項機能加持，預計能為周邊強勁換屋需求帶來新的宜居選擇。