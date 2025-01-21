宏匯廣場全館優惠 春節商機估成長一成

長達九天的新春假期即將到來，針對農曆春節購物盛典，宏匯廣場除全館滿千送百優惠，宏匯廣場聯手九家指定銀行推新歲刷卡禮，看好年前採購旺季與春節買氣上漲，宏匯廣場指出，春節商機有望成長一成。

宏匯廣場即日起至1月28日大家電/健康器材當日單筆10,000元贈1,000元、1月23日至2月2日名品/3C指定專櫃當日單筆達10,000元贈500元，以及1月23日至2月16日全館當日累計3,000元贈200元，除全館滿千送百優惠，宏匯廣場聯手九家指定銀行推新歲刷卡禮，檔期開跑首四日1月23日至1月26日持玉山宏匯聯名卡再享全館當日累計滿3,000元贈100元，最高可享12％回饋，另外1月23日至2月2日凡超級匯會員當日單筆2,500元還可兌換好運隨身袋。

同時喜迎金蛇年，宏匯廣場再端出賀歲重頭戲！1月29日至1月31日期間當日單筆消費滿2,888元即可參加「蛇來運轉抽好運」活動，「初一黃金發財籤．蛇年金飾（2名）」、「初二媽媽購物籤．宏匯廣場1萬元電子抵用券（1名）」、「初三平安好命籤．Samsung Galaxy Tab S10（1名）」。

除了萬眾矚目的「蛇來運轉抽好運」活動深受顧客青睞，各大品牌推出的新春福袋也是每年消費者響應的重頭戲，宏匯廣場推薦「PORTER INTERNATIONAL．蛇年福袋」限量20份驚喜價3,299 元（原價8,500~12,000元，內含2~3款精選包款/配件隨機組合）、「ERICA STORE．CITIZEN WICCA腕錶新春福袋」限定價2,980元 （原價8,200~8,900）、「PLAYBOY．新春福箱」限量24份驚喜價1,500元（內容物價值超過7,000元）、「POP CIRCUS．2025三麗鷗福袋」限量30份驚喜價999元（原價3,200元，日本原裝隨機款外袋+三麗鷗隨機商品)，上述超值新春福袋均在大年初一1/29（三）準時開搶份數有限售完為止。