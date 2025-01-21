博客來台北國際書展首度參展 首台電子書閱讀器將亮相

台北國際書展將於2月4日登場，恰逢博客來成立30周年，首次參展博客來將重磅推出第一台自有電子書閱讀器「BooksPad」。展望下個30年，博客來表示，將持續專注閱讀，致力與出版社合作擴大電子書覆蓋率，進一步帶動紙電同步，另外也將積極向出版社提案，善用數位形式的優勢，規劃書籍的數位內容加值，為電子書閱讀提升知識價值與多元趣味性。

第一台電子書閱讀器選在30周年推出，具有重大意義。博客來推廣閱讀的初心始終未改，下一個30年將與讀者及出版業界一起，持續傳遞閱讀價值，書寫文化與知識的嶄新篇章。同時，春節連假博客來線上國際書展也將搶先開跑，6萬種圖書、2萬種電子書、聽書將同步開賣。

博客來30年來累計賣出2.3億本書，服務上億讀者，服務範圍涵蓋全球，商品可配送到153個國家及地區。除本土以外，港澳、美國、新加坡是海外讀者購書前三大地區，是華人購書首選，更是全球華人讀者知識與思想交融的閱讀聚落。

根據博客來統計，註冊會員在2024年底已超1,200萬，網站圖書上架品項數逾450萬冊，涵蓋中文、外文、簡體、日文、電子書、電子雜誌，有聲書、線上課程等，品項豐富，百貨商品也高達近150萬種，是融合圖書、電子書、聽書、課程、雜誌等閱讀業務的綜合大平台，更成為愛書人生活中的重要夥伴。

博客來深耕電子書市場進入第8年，每10名會員當中就有一名使用過電子書服務。不僅如此，博客來電子書業務在過去8年一直保持兩位數高速成長，在2024年還以近20%成長率領先圖書全品類漲幅。過去一年多，為滿足讀者需求，順應數位內容發展趨勢，博客來大動作成立專案開發團隊持續優化電子書App閱讀體驗，更進一步升級訂閱服務，推出新電子書商業雜誌暢讀，2024年9月再推出暢聽訂閱服務，帶動博客來訂閱訂戶數年增逾70%，下載量較2023年同比成長50%。電子書購買頻次、數量與單筆消費均全面成長，顯示出數位閱讀正逐漸成為主流的趨勢。