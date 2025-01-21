快訊

因痛毆高嘉瑜入獄…林秉樞病到裝葉克膜？北所僅證實「去年12月住院至今」

藍白聯手砍總預算逾2千億 賴總統「無法接受」：對政府影響史無前例

福容飯店以「福心笑容」 台灣濃濃人情味迎陸客

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

上海、福建旅行社業者全面動起來。2月12日首批採線團進入台灣，福容大飯店表示，不論是北進南出、南進北出，福容北中南東都有共計18家據點，是最方便的住宿首選。

陸客來台旅遊多為環島行程，福容大飯店為台灣據點最多的飯店，北中南東都有共計18家據點，符合陸客行程規劃，除此之外，每家店都融入在地的在地文化與美食專案例如：東北角的貢寮鲍、花蓮的特色美食、桃園客家飲食等，都獨具特色。

不只如此，福容飯店進一步指出，一直講求「福心笑容、台灣人情，呈現台灣濃濃人情味」，結合在地特色，讓陸客能充分感受到台灣的美食與風情。

在交通位置上，光是大桃園地區福容就有四家店，是航運交通的中繼站，高雄也有兩家店，不論是北進南出、南進北出，福容都是最方便的住宿首選。

環島 貢寮 陸客

延伸閱讀

桃園平鎮宋屋國小午餐金牌菜單美食讚 營養師用這食材秘訣

享公車10公里免費 永居外僑：就愛台中人情味！

迎台灣燈會 桃園飯店推住房優惠

古代版「新春貼圖」？故宮北院推4大書畫展 國寶細緻傳情

相關新聞

日商大金工業海外第一個製造廠生產線選在彰化開幕

大金工業株式會社的全資子公司──負責統籌東南亞和大洋洲地區中央空調設備業務的大金馬來西亞公司(Daikin Malays...

雲品、遠東飯店、鳳凰旅遊等業者 期待兩岸觀光開放

陸客來台旅遊玩真的！上海、福建觀光旅行社業者全面動起來。2月12日首批採線團進入台灣。雲品（2748）董事長盛治仁表示，...

大金工業在台首個製造廠落腳彰化 三強聯手成立中央空調設備合資公司

日本大金工業株式會社的全資子公司、負責統籌東南亞和大洋洲地區中央空調設備業務的大金馬來西亞公司，與台灣的大金總代理和泰興...

「台北雙星」合作歐洲電梯龍頭通力 34秒就可飆68層樓

宏匯集團攜手歐洲電梯龍頭廠商通力電梯，21日舉行「台北雙星與通力電梯」簽約儀式，雙方正式宣布合作，通力將為台北雙星提供客...

凱舟濾材進駐橋頭科學園區 投資6億元設營運總部

高雄橋頭科學園區規畫中，已有鴻華先進、智崴資訊等產業進駐建廠。高市經發局表示，濾材製造商凱舟公司今天舉辦動土儀式，預計投...

建商最強對手來了？宏匯宣布：首度攻入住宅市場

宏匯集團首度擴大營運版圖，繼商辦領域大放異彩，21日宣布，將擴大戰場，未來觸角將延伸至住宅領域，包括公辦都更、民辦都更都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。