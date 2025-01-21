福容飯店以「福心笑容」 台灣濃濃人情味迎陸客

上海、福建旅行社業者全面動起來。2月12日首批採線團進入台灣，福容大飯店表示，不論是北進南出、南進北出，福容北中南東都有共計18家據點，是最方便的住宿首選。

陸客來台旅遊多為環島行程，福容大飯店為台灣據點最多的飯店，北中南東都有共計18家據點，符合陸客行程規劃，除此之外，每家店都融入在地的在地文化與美食專案例如：東北角的貢寮鲍、花蓮的特色美食、桃園客家飲食等，都獨具特色。

不只如此，福容飯店進一步指出，一直講求「福心笑容、台灣人情，呈現台灣濃濃人情味」，結合在地特色，讓陸客能充分感受到台灣的美食與風情。

在交通位置上，光是大桃園地區福容就有四家店，是航運交通的中繼站，高雄也有兩家店，不論是北進南出、南進北出，福容都是最方便的住宿首選。