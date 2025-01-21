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家樂福虛擬賣場再升級 「線上商城」上線、年底拚15萬件商品上架

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

家樂福「線上商城」於去年11月試營運後，年前宣布正式上線登場。家樂福21日表示，現已合作超過220家廠商、近5萬件商品，並預計於今年年底達成15萬件的目標。同時，未來將進一步擴展業務範疇，規劃引入票券、租賃類服務等更多元的商品與服務，並持續積極招商中。

家樂福新推出升級版的虛擬賣場，在家樂福線上購物平台內開設全新「線上商城」，不僅跳脫賣場框架，採多元化選品，並標榜「什麼都賣、只要有需求都不奇怪」，小到五金零件，大到售價20餘萬的爵士鼓，還有各類科技商品，像是超氧洗衣炮、雷射雕刻機等，希望貼近消費者日常所需與滿足生活樂趣的各式商品。

家樂福2015年發展線上購物以來，線上商品主要和實體賣場的商品相連，品項數約2~3萬件，「線上商城」上線後，品項數翻倍成長，大幅擴大消費者的選擇，「線上商城」也特別加強在寢具、五金、廚櫃、服飾等的品項，以填滿家樂福實體賣場商品品類的縫隙。

同時，家樂福將自身定位為平台角色，以完善的客服系統和龐大的會員基數，成為「線上商城」發展的關鍵優勢。線上商城不再侷限於賣場內上架商品，出貨方式由家樂福選品前置品管把關，後由供應商端直接出貨。顧客下單後，商品約於3至7天內送達。家樂福主要負責選品工作，但不涉足倉儲和物流環節，相當於每個廠商即是家樂福的倉庫，不僅提升了運營效率，同時降低了管理成本。

家樂福線上購物從2021年至2024年累計物流訂單已突破1,200萬件，年均成長率超過10%，且維持穩定增長趨勢。會員人數方面，現已突破1,000萬人，其中活躍會員超過50%，達530萬人次，線上購物用戶數達350萬人次。

根據家樂福會員結構，女性占比55%、男性占比45%，商城針對不同客群進行精準選品規劃，設立包括3C家電、休閒生活、品味家居、保健食品、寵物專區、母嬰教具、服飾配件、五金百貨、美妝保養、運動健身及人氣美食在內的11大商品分類區。

家樂福近年在線上的發展相當積極，除了線上購物已推出10年，「當日配」服務尤為突出，生鮮商品下單後當日送達，成為顧客最常使用的高需求服務。之後隨著疫情限制民眾活動範圍，電商需求迅速崛起，各通路紛紛投入戰場，宅配服務從附加選項進化為業界的基本標配，家樂福再發展「家速配」，開啟自有電商服務新篇章，結合高效率「1小時內到貨」的配送模式與熱銷重點商品專區，攜手國內外送服務物流平台，打造高速物流新形態。

隨著顧客對虛擬購物的使用率持續攀升，家樂福重新評估現有賣場內商品的競爭力，以「線上商城」進一步滿足顧客對多元商品的需求，預估將成為家樂福在電商戰場中的最強生力軍。

家樂福 電商

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