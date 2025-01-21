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陸客來台旅遊玩真的 雲品董座盛治仁：期待兩岸觀光開放
陸客來台旅遊玩真的！上海、福建觀光旅行社業者全面動起來。2月12日首批採線團進入台灣。雲品（2748）董事長盛治仁表示，歷任政府均曾強調觀光立國，能夠開啟對話與和平對等交流，對包括觀光產業的所有人都是正面的期待和發展。
鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，希望兩岸能在逐步堆疊善意的基礎上，朝向全面解禁的正常化交流邁進；旅天下董事長李嘉寅指出，樂觀其成，支持兩岸旅遊交流開放。
台北遠東香格里拉，為迎接大陸來台旅遊，早已做好準備，疫情過後不僅持續與相關旅行社、MICE展會公司、企業客戶等密切聯繫布局，位於上海的香格里拉銷售中心更致力推動來台商務旅遊，去年飯店也於小紅書平台經營社群帳號，宣傳飯店亮點與台北特色景點，增加曝光度與好感度，加上香格里拉酒店集團遍布全球一百多家飯店中，有五十多家位於大陸各地，品牌深耕大陸市場已超過半世紀，待兩岸旅遊政策一開放，即可隨時無縫接待陸客。
晶華酒店、台北君悅酒店指出，期盼政府雙方能如民眾期待開放旅遊及商務交流，為台灣旅宿業2025年帶動更多產經成長的機會。
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