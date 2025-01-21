日商大金工業海外第一個製造廠生產線選在彰化開幕

大金工業株式會社的全資子公司──負責統籌東南亞和大洋洲地區中央空調設備業務的大金馬來西亞公司(Daikin Malaysia Sdn. Bhd.)，與台灣大金總代理和泰興業及力菱機電合作，共同成立空氣側設備合資公司，21日在彰化全興工業區舉行開幕典禮。

今天的開幕活動，彰化縣長王惠美、大金空調台灣廠總經理李桂明、大金全球戰略總部長大森淳一、力菱機電董事長洪源鴻、和泰興業會長蘇一仲等人與會。

王惠美表示，大金是世界500大企業，在空調領域擁有全球約12.3%的市占率，其卓越的技術與產品深受全球消費者肯定，並屢獲殊榮，在台灣長期以來累計營運額近2,000億元，並有經銷商逾1,200家來服務台灣鄉親。

這次在台成立中央空調設備合資公司，也是海外第一個製造廠生產線選在彰化開幕，期待未來能有更多優質廠商來彰化投資，立足台灣彰化、放眼天下。

王惠美表示，大金總代理和泰興業走過一甲子的起家厝，在彰化市彰南路一段166號拆除重建，2021年底完工，兼具商務辦公、專業展示及倉儲物流機能的現代化建築，且取得綠建築黃金級候選標章成為地標建築，當時曾參加剪綵。

她特別感謝和泰興業的蘇一仲會長，讓大金在台灣的另一家中央空調公司選在彰化，蘇一仲是彰化鹿港人，對他親自拍攝廣告，設計「用大金、省大金」這麼有記憶點的廣告詞，由衷佩服，也與有榮焉。

王惠美指出，今天這棟大樓不僅再次拿到綠建築黃金級候選標章，更得到雙鉑金WELL健康建築認證，相當不簡單，永續是需要大家一起努力的，尤其空調還是現代生活的必需品，但同時也對環境造成一定的影響，大金深知此一問題，長期以來致力於研發節能減碳技術，並成立和泰環境永續基金會，積極推動綠建築與永續發展，以減少對環境的負擔，讓社會能夠共好共美。

李桂明表示，大金台灣應用空調系統公司的開幕，不僅是企業發展的重要里程碑，更展現大金深耕台灣市場、積極參與在地建設的堅定承諾。

大森淳一說，透過這次的合作，大金與長年合作建立夥伴關係的總代理和泰興業及力菱，將邁進新的里程碑。首先要向力菱過去40多年來堅持用最先進的半導體工廠和高階無塵室的高技術市場的要求，透過高科技創新來滿足市場需求，表達最高的敬意。

大金工業的使命，就是為世界各地的人們提供舒適與安心，目前已在全球171個國家服務。台灣不僅有半導體、高科技業的專業領域，大金的品牌力量結合力菱的高技術能力，和泰堅強的銷售網絡，相信一定能夠提供更高的品牌價值，來回應台灣顧客高品質標準及環保意識的要求。

洪源鴻表示，大金為了深耕台灣市場，將空氣側、空調系統最困難、最需要在地化生產製造的部分，也就是使用者需要的應用空調系統部門來彰化設廠，就地生產，可以及時滿足市場需求，同時也證明了在整個科技的轉型時代，台灣戰略上的重要性。

送風側這樣的產品，是要配合使用者的需要，依據使用者狀況來做空氣側的空氣處理方案，比如說像溫度、濕度、潔淨度的需求等，唯有在地生產、在地製造才能解決需求。

洪源鴻指出，在彰化、尤其以全興工業區為中心，方圓100公里內，幾乎都可以找到空調產業所需的零部件，供應鏈非常齊全，有信心在這裡建構一個非常完整的空調產業服務網。

蘇一仲則說，1992年跟大金合作代理以來，已經超過30年，有鑑於應用系統空調在台灣工商業的發展潛力，積極布建AP系統空調，相信三方合作、同心協力之下，以空氣側設備為先，希望能陸續引進全新無線AP(Access Point)產品，為台灣市場帶來更多解決方案，作為產業發展最有力的支持。

在台灣市場，大金工業集團於1992年透過總代理和泰興業開始銷售家用空調、商店及辦公室等商用空調設備，2016年投資入股和泰興業，雙方深化為合資夥伴關係，並進軍中央空調設備市場，近年穩居市場領導地位，應用範疇涵蓋半導體業、數據中心、商辦、購物中心、飯店及醫院等，並致力於成為ESG落實者，為各行各業提供創新的節能減碳解決方案。