家樂福「線上商城」上線 今年拚商品數達15萬件

隨著顧客對虛擬購物的使用率持續攀升，家樂福於2024年11月推出升級版的虛擬賣場，擴展商品選擇範疇，並在家樂福線上購物平台內開設全新「線上商城」。顧客可透過家樂福APP與網站自由瀏覽與下單，秉持「什麼都賣」的理念，更貼近消費者的日常生活需求。

截至今年，家樂福線上商城已合作超過220家廠商，商品上架數量接近五萬件，並預計於今年年底達成15萬件的目標。同時，未來將進一步擴展業務範疇，規劃引入票券、租賃類服務等更多元的商品與服務，並持續積極招商中。

家樂福線上商城不再侷限於賣場內上架商品，出貨方式由家樂福選品前置品管把關，後由供應商端直接出貨。顧客下單後，商品約於三至七天內送達。顧客不僅享有家樂福嚴謹的品管保障與完善的售後服務，還能體驗線上購物與線下活動的雙重好康。

家樂福表示，自2015年線上購物上線以來，便深受消費者好評，帶領顧客進入不受營業時間限制的數位購物新世代。其中，「當日配」服務尤為突出，生鮮商品下單後當日送達，成為顧客最常使用的高需求服務。

隨著疫情限制民眾活動範圍，電商需求迅速崛起，各通路紛紛投入戰場，宅配服務從附加選項進化為業界的基本標配。家樂福憑藉多年來成熟的宅配經驗，於2023年4月再度突破，開啟自有電商服務新篇章「家速配」服務。結合高效率「1小時內到貨」的配送模式與熱銷重點商品專區，攜手國內外送服務物流平台，打造高速物流新形態。不僅領先市場趨勢，「家速配」更成為家樂福在電商戰場中的最強生力軍。

統計顯示，家樂福線上購物從2021年至2024年累計物流訂單已突破1,200萬件，年均成長率超過10%，且穩定維持良好增長趨勢。家樂福會員人數現已突破1,000萬人，其中活躍會員超過50%（達530萬人次），線上購物用戶數更達350萬人次，並持續穩步增長！

根據家樂福會員結構，女性占比55%、男性占比45%，商城針對不同客群進行精準選品規劃，設立了包括 3C家電、休閒生活、品味家居、保健食品、寵物專區、母嬰教具、服飾配件、五金百貨、美妝保養、運動健身及人氣美食在內的11大商品分類區。

除夕將至，家樂福線上商城為帶來金光閃閃的金飾專區，熱銷新品包括 9999小金飾、手鍊、財神爺等超過200件精美金飾，此外，家樂福線上商城更進一步推出高端鑽石飾品系列，囊括 200多件鑽石精品，其中單價破十萬的頂級鑽石飾品超過10款。