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台灣東洋與Inopha公司及實質受益人訴訟達成庭外和解

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東洋（4105）21日宣布，該公司與瑞士Inopha AG公司及實質受益人Denis Opitz雙方，自2008年起至2012年間因簽訂的藥品授權許可協議所存在的所有公開爭議，已達成庭外和解，雙方之間的所有相關授權協議均被取消。台灣東洋並同意撤回針對Inopha AG公司及Denis Opitz就這些授權協議的所有訴訟，並同意不再就已取消的授權協議向Inopha AG公司及Denis Opitz先生採取進一步訴訟。

台灣東洋表示，基於多方面考量，東洋與Inopha公司及其實質受益人Denis Opitz已於今年1月21日正式簽署和解協議書。和解協議主要內容包括：一，雙方同意分配於瑞士信託帳戶內之資金總額約為2,150萬歐元（約新台幣7.29億元），公司分配比率約為65%；二，解除東洋與Inopha公司於2008年起簽訂之共13項藥品授權合約，並由Inopha公司返還相關文件；三，雙方承諾於法律允許範圍內，撤銷對彼此提起之所有相關訴訟。

對於東洋可分配的和解金約4.7億元，台灣東洋被分配數額中將有過半保留作為訴訟費用及其他等之預計支出，另外近半數金額、逾2億元，將於今年上半年內認列於財報中，貢獻為業外收益。另解除東洋與Inopha公司於2008年起簽訂之共13項藥品授權合約將有助於東洋該13項藥品之開發、代工及海外授權業務之推展。

台灣東洋 瑞士

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