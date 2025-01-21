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長榮酒店新品牌「采．寓halo house」台中輕奢登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
采．寓 halo house試營運期間，平日入住雙人房優惠價3,588元起，包含兩客卡啡那精緻早餐。長榮酒店提供
采．寓 halo house試營運期間，平日入住雙人房優惠價3,588元起，包含兩客卡啡那精緻早餐。長榮酒店提供

長榮酒店延續「從心出發的盛情款待服務」品牌精神，搶攻年輕族群市場，推出全新品牌《采．寓 halo house》，並於21日起試營運。

座落台中七期的核心地段，擁有130間客房，地理位置得天獨厚，斜對面便是四季皆美的秋紅谷生態公園，同時距離國家歌劇院、新光三越、Tiger City均不到5分鐘的路程，讓下榻的賓客可輕鬆享受大自然的靜謐與都市繁華的交融。

《采．寓 halo house》外觀採獨特的六角形玻璃帷幕設計，內部則巧妙融合涵洞及圓弧造型，呼應鄰近的國家歌劇院特色，完美結合藝術與現代建築，並匯聚hospitality（款待）、art（藝術）、leisure（休閒）、opera（美聲）於一身，為台中再添亮眼特色建築，更是2025台中都市旅遊住宿的新焦點。

在內裝的色調上，《采．寓 halo house》以輕奢質感、自主隨興及溫暖明亮的美拉德色系為主，全館配置美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的BVLGARI寶格麗及伊聖詩，9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機，細節處的品味和服務讓賓客體驗輕奢之選。此外，在采寓的一樓特別與被譽為全台最美公園咖啡的「卡啡那CAFFAINA」合作，預定試營運住房專案即可享用卡啡那精緻早餐。

采．寓 halo house所有客房皆配置明亮通透的窗景，營造出都會綠洲的舒適氛圍。長榮酒店提供
采．寓 halo house所有客房皆配置明亮通透的窗景，營造出都會綠洲的舒適氛圍。長榮酒店提供

國家歌劇院 生態公園 義大利

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