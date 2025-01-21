「台北雙星」合作歐洲電梯龍頭通力 34秒就可飆68層樓

宏匯集團攜手歐洲電梯龍頭廠商通力電梯，21日舉行「台北雙星與通力電梯」簽約儀式，雙方正式宣布合作，通力將為台北雙星提供客流解決方案，透過先進設備與智慧科技打造更舒適、更安全的乘感體驗。

今日的簽約儀式，由負責台北雙星營建管理的宏匯集團總經理崔梅蘭和副總經理鄧樑敦代表與會，通力集團執行副總裁包嘉鋒、通力集團重點項目總經理譚駿以及台灣通力董事總經理劉繼然共同出席。

崔梅蘭表示，高效安全舒適節能的電梯系統，是現代高層建築的運輸動脈，很高興源自芬蘭擁有百年歷史的歐洲企業通力集團，以其前瞻科技、人性設計和信實可靠的專業技術，獲得台北雙星的信賴。未來，通力電梯還會透過實時數據的蒐集與AI智能分析，持續協助提升系統運作效率並優化保養維護與物業管理。一同為超高層建築最重要的垂直交通系統，實現優異品質與完美服務。

劉繼然表示，通力的願景是塑造城市的未來，非常榮幸能與台北雙星攜手合作，為這座國際雙塔注入創新智慧科技，並在實現永續發展的同時提升客流體驗。通力先進的技術與專業服務讓我們在這個指標性專案中脫穎而出。未來，期望能為台灣的建築師、建商等客戶，帶來全新的電梯體驗與認知。

「台北雙星」將成為全台首座國際級摩天雙塔，該建築群將融合時尚、藝術與科技元素，匯聚全球頂級品牌，打造一個集商場與奢華飯店於一體的頂尖一站式綜合體，為商業與生活提供無縫對接的完美體驗，預計將於2027年底完工，兩座建築物高度分別為360公尺和280公尺，將刷新台北天際線。

通力將在此項目中提供94台電梯，其中32台KONE MiniSpace™智慧雙層電梯為全台最多，以及62台辦公商用大樓電梯，其中18台智慧雙層電梯從1樓至68樓僅需34秒，並有4台可直達頂層觀光層，顯著縮短尖峰時段的等待時間。

此外，通力採用最新的智慧目的選層系統，結合創新的外觀設計與科技，全面優化客流引導與運行效率。此技術將前往相同樓層的乘客安排在同一部電梯內，減少停靠次數，提高便捷性。

劉繼然表示，隨著科技日新月異，通力24/7智慧服務透過雲端與大數據實現預防性維護，並延長電梯使用壽命。同時，此服務能及時發現潛在問題，提前做好準備並迅速處理，並主動通知客戶維修安排，確保電梯運行的穩定與安全。