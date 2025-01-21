凱舟濾材進駐橋頭科學園區 投資6億元設營運總部

高雄橋頭科學園區規畫中，已有鴻華先進、智崴資訊等產業進駐建廠。高市經發局表示，濾材製造商凱舟公司今天舉辦動土儀式，預計投資6億元興建營運總部，明年底完工投產，員工200人，朝10億元營業額目標邁進。

凱舟濾材公司成立於2005年，以Caware為自有品牌，目前行銷全球60餘國，95％外銷，占台灣出口全球比率7.3％，主要銷往歐洲及美洲。

凱舟位於仁武區的600坪廠房不敷使用，今天動土的營業總部基地面積1公頃，將興建地上4樓建物，今早由董事長張敏華、南科管理局長鄭秀絨、高市府經發局副局長林廖嘉宏及台南市議會議長邱莉莉等人動鏟祈福。

凱舟董事長張敏華表示，透過數位科技，凱舟將產品逐步升級轉型高值化，由一般家用及商用濾水逐步升級成醫療專用沖洗用無菌水及高階實驗室超純水解決方案，配合高雄推動雙軸轉型政策，新廠投資納入多項節能減碳措施。