遠百超熱血 今年全台拚舉辦逾200場捐血活動

遠百（2903）堪稱全台最會舉辦捐血活動的百貨，2024年全台11店共計舉辦百餘場，目前農曆年前遇上低溫缺血嚴重，遠百近期多場捐血活動誠摯邀請顧客、同仁員工和廠商一起挽起袖子捐出熱血。去年舉辦全台捐血計有136場，今年目標超越200場。

「捐血一袋，救人一命」是大家熟悉的一句口號，但1月以來低溫頻傳，影響捐血意願，讓血庫拉警報。最會也超常舉辦捐血的遠百，希望在年前呼籲大家出門就近捐血共襄盛舉，讓愛的力量溫暖彼此的心。

為何遠百最會舉辦捐血活動呢？以高雄大遠百、遠百花蓮、新竹大遠百、遠百板橋中山為例，有足夠空間提供合作之外，還會經常變化號召捐血的主題，積極集結資源，讓每一場公益成為捐血人印象深刻的活動，大家揪伴來捐血，無論是拍照、拿紀念品都很有話題。

高雄大遠百規畫2月9日攜手血緣捐血協會、2月15日攜手同濟會高屏B區、2月22日攜手百佑營造共同舉辦愛心捐熱血活動，邀請民眾捲起衣袖加入捐血行列。特別是2月14日舉辦情人愛捐血活動，無論是熱戀中的情侶檔，或是老夫老妻的夫妻檔，在一年一度的情人節，與另一半一起挽袖捐血，在公益的路上攜伴同行將是最值得紀念的一件事。

2025年全台遠百也會持續熱情舉辦捐血活動，關懷社會回饋大眾，全台消費者可以就近前往遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮參與，捐血一袋救人一命、愛在遠百利人利己。