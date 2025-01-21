遠百展望樂觀 2025年業績上看625億元、春節可望開紅盤

遠百（2903）去年營收約610億元，在寶慶店結束營運以及出國熱潮衝擊下，全年僅與前年相當。然而，隨著出國潮影響力逐漸減弱，加上今年農曆春節連假長達九天，遠百營運長林彰豐21日表示，對市場充滿信心，設定全年營收目標達620~625億元，年增率約2%。儘管出國人數持續攀升，但畢竟出國人數有限，對百貨業的衝擊不大，春節檔期預期可望成長5%，將帶動全年業績開紅盤。

林彰豐指出，去年百貨業的低迷與第1季假期縮短有關，加上2023年基期高，使2024年業績表現受限。然而，2025年的情勢已有改善跡象，寒冷天候對服飾及冬季商品銷售的拉動效應顯著，加上今年過年期間假期拉長至9天，比去年多了2天，有利內需買氣。

遠百也持續透過改裝及櫃位調整進一步提升競爭力。其中，台中大遠百的愛馬仕正在進行大規模改裝，預計第1季底完工，DIOR也在擴大營業面積，將擴大至一、二樓；板橋大遠百則計畫地下一樓新增餐飲櫃位，藉此吸引更多來客。目前餐飲占板橋大遠百比重約25%，包括鼎泰豐、海底撈都是館內的人氣餐飲。

板橋大遠百同時也是去年遠百各分店成長最亮眼的指標大店，2024年業績創下122億元的新高，年增接近2%，今年將持續挑戰新高。另外，信義A13、花蓮館去年業績也同步成長，持平的則有板橋中山店、桃園店等。

對於出國潮的持續影響，林彰豐認為，國內購物市場的基礎仍然穩固。即使出國人次再創新高，占比仍不到總人口的5%。但另一方面，精品市場的低迷恐仍將持續一段時間，今年上半年壓力仍在，母親節檔期將成為市場是否回穩的觀察指標。

林彰豐也提到，原地重建的寶慶店目前已動工，預計2028年投入營運，同時T-PARK購物商場也在規劃中，該商場位於亞東捷運站出口不遠，規劃面積達萬坪以上，最快亦有機會在2028年開出。