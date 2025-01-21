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建商最強對手來了？宏匯宣布：首度攻入住宅市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
宏匯集團總經理崔梅蘭。記者朱曼寧／攝影
宏匯集團總經理崔梅蘭。記者朱曼寧／攝影

宏匯集團首度擴大營運版圖，繼商辦領域大放異彩，21日宣布，將擴大戰場，未來觸角將延伸至住宅領域，包括公辦都更、民辦都更都是著墨方向，將發揮集團擁有商場、商辦等複合式經營的優勢，並尋著軌道經濟找尋良好的標的，最快年底就可以公告好消息。

宏匯集團今日攜手歐洲電梯龍頭廠商通力電梯，舉行「台北雙星與通力電梯」簽約儀式，雙方正式宣布合作，宏匯集團總經理崔梅蘭表示，全世界有約四成的超高層樓大樓是使用通力電梯，通力電梯擁有安全、舒適、智慧節能等多重優勢，其中在電梯運行也有良好的節能反饋系統，未來不排除旗下案子也可以有進一步合作。

宏匯集團實力堅強，目前手握五大案，合計的開發規模逾千億元，且每個案子都是市場亮點，其中最備受矚目的「台北雙星」，將成為全台首座國際級摩天雙塔，2023年已開工，預計將於2027年底完工，兩座建築物高度分別為360公尺和280公尺，將刷新台北天際線。

另，其他四案包括近期與愛山林共同取得的「台電CR1」都更案、與冠德建設合作的「台北車站特定專用區E1、E2公辦都更案」、「台北大學民生校區BOT案」、「高鐵新竹站前特定區開發經營權」案。

談到集團未來布局規劃，崔梅蘭表示，過去宏匯集團著重在需要長期經營的商辦領域，但放眼全台的不動產，住宅是現在需求很強的一個環節，而集團擁有多方優勢，擅長將商業、娛樂、藝術與科技融合，希望可以將綜效也發揮到住宅領域，布局範圍為全台的軌道經濟，由於土地取得困難，初步會以參與民辦都更、公辦都更案等為主，最快年底就可以公告好消息。

公辦都更 商辦 布局

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