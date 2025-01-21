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中裕長效型愛滋合併新藥 臨床2a 結果將在 CROI 研討會報告

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）21日公告，該公司長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗結果，已獲CROI 2025研討會選為最新研究發表報告。CROI 2025研討會將在2025年3月9日至12日於美國舊金山舉行。

中裕新藥表示，長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗結果摘要，已被2025年逆轉錄病毒及伺機性感染研討年會（Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, CROI）選為最新研究摘要，並將以海報論文方式發表。

中裕新藥執行長張金明表示，長效型單株抗體療法對愛滋患者具有深遠意義。不僅能大幅降低用藥頻率，減輕患者每日用藥的壓力，並克服治療依從性不足的挑戰，還相較於傳統抗病毒療法（ART）展現出多重優勢。中裕計劃在會議期間與HIV/AIDS和傳染病領域的關鍵意見領袖（KOL）會面，分享並討論這項卓越的2a期臨床研究結果，以強化這項TMB-365/380雙抗組合藥物在愛滋維持療法的發展地位，並提升其市場價值，為後續的國際授權鋪路。

中裕新藥已於2025年1月7日重訊宣布，長效型TMB-365和TMB-380單株抗體以每兩個月一次方式治療愛滋2a期臨床試驗結果獲得重大正面結果，成功達到所有臨床試驗主要指標。

中裕 愛滋

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