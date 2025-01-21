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7-ELEVEN草莓季首波線上訂 估相關業績成長一至三成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN於「i預購」平台展開「草莓季」販售草莓大福等逾40款草莓系列商品，預計帶動業績成長一至三成。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN於「i預購」平台展開「草莓季」販售草莓大福等逾40款草莓系列商品，預計帶動業績成長一至三成。7-ELEVEN/提供

統一超（2912）7-ELEVEN草莓季自12月上旬即搶先開跑，門市預購祭出超過十款草莓人氣糕點，迄今已突破上千萬業績，即日起7-ELEVEN特別於「i預購」平台展開「草莓季」販售草莓大福等逾40款草莓系列商品，預計帶動業績成長一至三成。

7-ELEVEN陸續於「i划算」、「i預購」平台開賣日本進口及在地生產等多款盒裝新鮮草莓，1月20日起限定300間門市販售的「果汁Bar」引進新鮮現打「草莓特調牛奶」，讓消費者想要品嚐草莓的甜蜜滋味，不用排隊瘋搶，這個冬天到7-ELEVEN輕鬆實現草莓自由。

7-ELEVEN表示，每年門市預購及線上「i預購」推出草莓系列商品持續熱銷，平均帶動相關業績成長一至三成，線上「i預購」平台即日起也推出「草莓季」，網羅全台人氣烘焙店家與網路團購美食名店等，共有超過40款草莓甜品，數量較去年增加超過二至三成。今年推出知名品牌久久津「草莓大福」、聖保羅「草莓奶凍捲」、塔吉特「莓好戀曲綜合千層蛋糕」、百年餅舖連珍「草莓芋泥球」、超比食品「草莓生乳酪慕斯」，彰化團購名店-美食村「大湖草莓雙餡爆漿餐包」、還有無酒精的「禾乃川草莓甘酒」，指定商品可享團購組合優惠價，像是一盒「草莓生乳酪慕斯」最低價不到200元，新年號召親朋好友一起揪團，買越多省越多！

而7-ELEVEN每年冬季最受期待的水果就屬草莓莫屬，曾創下五分鐘熱銷上千盒的銷售記錄，今年率先於線上「i划算」、「i預購」平台販售新鮮盒裝草莓，並販售添加天然草莓凍乾粉的爆米花，新鮮草莓共有三款不同品種供消費者挑選，有在地生產來自苗栗大湖的香水草莓，香氣濃郁，還有遠從日本空運來台的熊本草莓和長崎草莓，果實綿密濃郁多汁，一次購入多組還有團購優惠價，最高現省900元！此外實體門市「果汁Bar」自1月20日起也將販售以在地產銷履歷草莓和蔓越莓、鳳梨、蘋果等水果調製的「草莓特調牛奶」層次綿密、酸甜過癮，即日起至2月25日還有果汁Bar全品項第二杯7折優惠。

春節走春需要甜蜜支援，自1月28日起至2月2日，到限定門市購買思樂冰、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜、酷聖石3oz全品項，通通可享第二件10元優惠；另1月28日起至1月31日還可至線上購買OPENPOINT行動隨時取買2送2方案，包含思樂冰特大杯、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜/酷聖石2oz冰淇淋皆有，每日限量一萬組。

除此之外，COLD STONE複合店自即日起推出雙重甜點饗宴。除了全新升級的「雙莓樂園冰淇淋」，「酷聖霜」販售門市也推出「草莓卡士達霜淇淋」，草莓口味冰淇淋長期以來都是酷聖石最受歡迎冬季甜品之一。本次口味添加日本具草莓之王稱號的甘王草莓，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，快來品嚐冬季專屬的幸福滋味！

冰淇淋 團購 日本

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