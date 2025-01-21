盤點台中城南之心計畫 信義房屋：這兩類物件很划算

台中市近年積極進行市容再造，針對東南區綠化的「城南之心」計畫，改造區域內6公頃的綠地，將綠園道、通學步道與公園綠地緊密結合，剛好連結成一道「微笑曲線」，為東、南區市民提供更宜居的生活環境。其中，中興大學為「城南之心」計畫第二期的起點，以南區特有的濃厚文教氣息、良好的生活機能及相對平實的價格基期，提供不同族群購屋的選擇。其中，總價在三位數的中古華廈，及大學城區特有的雙套房房型，成為購屋族群覺得划算的高CP值選擇。

信義房屋興大國光店專員張宏瑜表示，「城南之心」計畫分為兩期，從東區仁和路立德園道、勞工服務中心、興大附農周邊延伸至228廣場後一路到南區興大園道，涵蓋三大公園、四大學區及多個商圈，除改造東南區為舊城區的環境美觀外，也因此加強了行人及學童步行的安全性。而為「城南之心」計畫中心點的中興大學。坐落於南區興大路，享有南區的成熟生活機能、並鄰接大里區，亦有綠川的河川整治規劃、未來興大智慧醫療園區等等，除市容再造外，更帶動區域發展。

張宏瑜表示，南區生活氣息清幽，生活機能成熟、價格基期亦相較屯區來得平實，頗受自住族群青睞。其中，中興大學周邊的興大路、南平路、建成路、學府路、忠明南路上的中古華廈，平均屋齡約在25~30年左右，平均成交價格有機會壓在1,000萬內，又因鄰近忠孝夜市商圈，兼顧到生活機能與環境的雙重優勢下，受到年輕的首購族群青睞。

另外，中興大學因是研究型大學，許多學生從大學念到研究所，有部分家長就因孩子來此長期就讀而投資置產，屋齡約20多年，總價大約在250~400萬之間的學生套房，對於北部客群來說，是相對可負擔的價位，有些家長甚至會購入雙套房的房型，除了供孩子居住外，亦可同時兼具收租效益。

而若喜歡清幽、重視生活品質的客群，則偏好鄰近國立圖書館，復興綠園道上的新建案，因周邊環境優良，不少大型建商紛紛在此推案，或者往信義國小一帶、美村路、工學路商圈尋屋，其中屋齡約在十年左右，3房含車位的物件總價約在1,800~2,000萬左右有機會成交，是新婚成交客戶的首選之一。

張宏瑜最後表示，9月20日央行公布第七波信用管制後，反而將市場調整回以自住為主的狀態，對於符合首購資格的民眾相對友善，若有購屋需求的買方，反而有更多餘裕審慎考慮；而對於賣方而言，也可篩選出合適的買方，因買賣房屋不只是一場交易，更是一間房屋下故事的延續。