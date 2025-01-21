看好百貨景氣復甦 遠百今年業績目標625億元

遠百2024年業績610億元，由於少了寶慶店，因此較2023年衰退，今年看好百貨零售業景氣復甦，目標訂在625億元。

遠百表示，去年對百貨來說幾乎是最差的一年，光是第一季假期就少了4~5天，加上前年第一季表現太好，基期墊高，而春節檔期由於連假多了二天，一定會較去年成長，「今年出國潮會持續，但是影響力會遞減，應該會達到一個平衡點。」

遠百指出，今年農曆春節連假雖然更長，但出國頂多百萬人次，還有相當大的的比重留在台灣，因此並不擔心消費力問題。

去年除了台北101靠觀光客加持外，有大精品的百貨大都「重傷」，但板橋大遠百仍有122億元業績，創歷史新高，年增率近2%，今年同樣也設定要再有近2%成長的目標。

遠百表示，精品今年要成長應該也不太樂觀，預估可能至少要半年以後，母親節會是一個觀察指標，但強調精品不是不好，是因為疫情期間衝太高，去年包括香奈兒、愛馬仕等品牌，業績都還是成長。