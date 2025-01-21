「用大金、省大金」 大金空調首座海外廠在彰化開幕

日本大金工業株式會社與台灣總代理和泰興業、力菱機電，在台灣成立中央空調設備合資公司，並將海外第一個製造廠生產線選在彰化縣伸港全興工業區，彰化縣長王惠美今天上午參加開幕儀式時表示，大金的卓越的技術與產品深受全球消費者肯定，期待未來有更多優質廠商前來彰化投資。

王惠美說，大金是世界500大企業，在空調領域擁有全球約12.3%的市占率，卓越的技術與產品深受全球消費者肯定，在台灣長期以來累積營運額近2000億元，經銷商逾1200家，「用大金、省大金」廣告讓人琅琅上口。大金總代理和泰興業走過一甲子在彰化市彰南路的起家厝拆除重建，在2021年底完工，兼具商務辦公、專業展示及倉儲物流機能的現代化建築，且取得綠建築黃金級候選標章，成為當地地標建築。

王惠美說，今天開幕的大樓，不僅再次拿到綠建築黃金級候選標章，更得到雙鉑金WELL健康建築認證，特別是空調還是現代生活的必需品，但同時也對環境造成一定的影響，大金深知此一問題，長期以來致力於研發節能減碳技術，並成立和泰環境永續基金會，積極推動綠建築與永續發展，以減少對環境的負擔，讓社會能夠共好共美。

大金空調台灣廠總經理李桂明表示，大金台灣應用空調系統股份有限公司的正式開幕，這不僅是企業發展的重要里程碑，更展現大金深耕台灣市場、積極參與在地建設的堅定承諾。在台灣將秉持「為社會做貢獻」的理念，積極推動節能減碳，並持續為在地人才培育貢獻心力，共同推動台灣空調產業的發展。

大金全球戰略總部長大森淳一表示，台灣不僅有半導體、高科技業的專業領域，大金的品牌力量結合力菱的高技術能力，和泰堅強的銷售網絡，相信一定能夠提供更高的品牌價值，來回應台灣顧客高品質標準及環保意識的要求。

力菱機電有限公司董事長洪源鴻表示，大金、及力菱機電、和泰興業三方面共同成立在台灣的製造中心，在彰化尤其以全興工業區為中心，在方圓100公里內，幾乎都可以找到空調產業所需要的零部件，所以供應鏈是非常齊全的，也有信心在這裡成為一個非常完整的空調產業服務網。