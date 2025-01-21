台泥旗下達和航運 再添智慧環保水泥專用船達循輪

台泥（1101）旗下達和航運21日於日本四國新來島造船廠，舉行新式環保水泥專用船「達循輪」命名交船典禮。由台泥總經理程耀輝主持，並邀請其夫人秦玉真女士擔任命名夫人，在達和航運謝敏雄總經理及團隊見證下圓滿完成。「達循輪」也正式從日本四國松山港啟航，前往台灣花蓮和平港，開始台泥低碳水泥的承載任務。

達循輪結合智慧管理、環保裝卸，導入AI監控的岸電系統，節能減排成效與傳統節能船型相比，減排二氧化碳達7.6%，優於IMO國際標準達23.7%；達循輪船殼也使用低阻力防污油漆，以防止海洋生物的附著，讓海洋更加純淨。此次新環保船隻加入達航服務，也讓達航旗下12艘船舶，包括五艘水泥專用船和七艘散裝船，水泥船隊平均船齡下降三年，目前是國內水泥散裝船隊當中最有國際競爭力的綠色環保船隊。

「達循輪」是達和航運自2017年張安平董事長上任後購置的第三艘新式環保水泥船，設計和功能全面聚焦于智慧化與環保效益。在智慧管理系統方面，達循輪導入了日本船級社認證的NK Class NAPA智能船舶管理系統，透過衛星即時傳輸功能，能夠規劃最佳航線與航速，大幅提升運營效率和燃油節省能力。

節能減排成效方面，符合國際海事組織（IMO）船舶效率設計指標（EEDI）第二階段標準，裝載每1噸水泥在海上航行1海浬，僅產生6.04公克的二氧化碳，優於本船型國際標準之7.92 gCO2 / ton mil，減排二氧化碳達23.7%。滿載航行時每海浬可減少 42.3公斤二氧化碳排放。

針對環保裝卸設計，全封閉氣力式水泥裝卸系統有效防止粉塵外泄，保障裝卸過程零污染；岸電系統優化部份，全程使用岸電進行港口作業，不僅降低燃油消耗和噪音，大幅減少了二氧化碳和溫室氣體的排放。還通過 AI 資料分析進一步優化能源使用效率。未來兩年，達和航運將陸續交付兩艘6.35萬噸Ultramax環保散裝船。

程耀輝指出：「我們的努力不僅是為了滿足當前的市場需求，更是為了未來的可持續發展。達和航運依循台泥企業團減碳增綠的主軸，隨著達循輪的投入使用，我們不僅能夠提供國內水泥的減碳運輸，未來還將積極拓展歐亞非低碳水泥市場的運輸需求，強化我們在環保減碳方面的優勢。」過去國內運輸水泥的船隻因為多半是服務自家水泥公司，所以任務單純平均船齡也高。但未來達和航運將開始布局面向國際市場，根據2023年生效的國際海事組織(IMO)衡量船舶能源效率的碳強度指標(CII)，達和航運的新船都是船舶A級的環保船隻，未來也能滿足國際客戶租船時對於能效的高標準要求。