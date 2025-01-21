台灣生醫創新學會理事長閻雲 獲ASCO授予終身會士殊榮

台灣生醫創新學會21日表示，該會理事長閻雲博士獲美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology, ASCO）授予FASCO終身會士（Fellow of ASCO），此一殊榮係表彰其長期以來對癌症臨床研究的卓越成果，以及ASCO推廣教育的投入，「FASCO會士是美國臨床腫瘤學會的最高榮譽，對於置身癌症醫學研究與教育四十年，至今仍樂在其中的我而言，尤具意義！」

美國臨床腫瘤學會（ASCO）成立於1964年，是目前全球最大的臨床腫瘤學專業組織，在癌症領域中具有舉足輕重的影響力。ASCO擁有來自全世界150多個國家、超過5萬名會員，其中國際會員約占三分之一。FASCO獎項設立於2007年，旨在表彰該學會活躍且卓越貢獻的會員，授予最高榮譽，期能鼓勵更多會員為腫瘤領域貢獻力量。

FASCO終身會士將於ASCO年會正式頒發，2025年會將於5月31日在美國芝加哥舉行。ASCO是目前全球規模最大且最具指標性的癌症與生醫會議，每年皆吸引來自世界各地的腫瘤科臨床專家、學者、醫事人員以及藥廠、生技公司、保險給付業者等參與，透過前瞻的臨床研究創新與國際間跨學科領域的交流，推動癌症治療的進步，提升人類健康福祉。

台灣生醫創新學會理事長、臺北醫學大學前校長閻雲博士，本身不僅是知名的癌症腫瘤醫師與學者，也活躍於生醫科技產業。他曾任美國希望城醫學中心副院長、腫瘤治療研究計畫總召集人，同時也是美國國家發明家學院院士、美國科學促進會會士。

儘管人類的生命不斷地往高壽邁進，但癌症仍是目前威脅人類生命與健康的頭號勁敵，也一直是臨床醫學及學術的重要議題。「看到問題，研究問題，解決問題」在臨床上看過太多生死，閻雲表示，作為一個醫者與學者，所能做的，就是不斷地追求醫學創新，將實驗室的成果應用於臨床，同時也將臨床遇到不能解決的問題，帶回實驗室深入探討，然後再將更好的治療方式帶回臨床，這樣的創新接力，方能讓患者得到更好的治療！