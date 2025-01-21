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成屋、預售轉手都賺 新北登2024稅收王

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

疫情以來全台房價飛漲，不少屋主轉手獲利，促使全台各縣市房地合一稅收大增，住商機構觀察財政部資料，全台個人房地合一稅收2024年約684億元，相較2020年大增約4.7倍，其中各縣市以新北市5年增幅逾9.3倍最高。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，央行2024年下半年推出第七波管制使全台買氣急凍，惟少見屋主降價，讓政府房地合一稅收仍相當「滋潤」，房地合一稅收暴增也意味著2016年之後取得再轉手的屋主多數獲利不菲。

據財政部統計，全台2024年個人房地合一稅收共達684.4億元，相較2020年同期增幅達474%；新北市榮登「房地合一稅收王」，2024年個人房地合一稅高達131.4億元，較5年前同期大增931.9%，增幅亦冠居全台。

至於其他都會區，台北市2024年個人房地合一稅達76.8億元，5年增幅540%；桃園市達86.4億元，5年增幅609%；台中市為127.7億元，為唯二稅收破百億元縣市，5年增幅371%；台南市則僅收39.8億元，為六都最低，5年增幅245%；高雄市2024則有97.5億元，5年增幅379%。

統計顯示台中、新北並列唯二稅收破百億元規模縣市，賴志昶分析，新北市板橋、三重以及新莊等一線行政區重劃區議題濃厚，且交通機能發展成熟，不少屋主2016年之後無論是預售或是成屋，歷經大盤起漲，轉售後獲利驚人。

台中市包含西屯、北屯等區域皆具重劃區議題，另於海線行政區亦有台中港等大型建設，為區域增添房市熱度，早期入手新案屋主，轉手後有不少獲利空間。

另據統計，新竹縣市去年個人房地合一稅收分別達25.6億、25.1億元，較2020年漲幅約615%、780%。

賴志昶表示，新竹有高收入科技新貴支撐區域居住剛性需求，加上近年來半導體產業在全球快速成長，帶動國內股匯市場飛升，在「股房連動」效應之下，房價亦有驚人漲勢。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，去年自央行出手信用管制措施，下半年起房市買氣下修，惟房價仍是鐵板一塊，在此情況下，買方近期市場空頭傳聞湧現，吸引不少消費者進場，她提醒，應注意自身財務、資產機能性與未來性，避免因市場多空而讓愛屋價格出現波動。

2024年個人房地合一稅收逾10億縣市歷年增幅。表／住商機構提供
2024年個人房地合一稅收逾10億縣市歷年增幅。表／住商機構提供

房價 房地合一稅

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