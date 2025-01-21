房產大數據／台南房市降溫？永康、安平價格鬆動現跡象 量縮價穩背後隱藏哪些風險

第七波信用管制上路後，房市遭受重擊，買氣迅速降到冰點。根據《591實價登錄》的分析，2024年12月與9月信用管制前相比，七都各行政區的房價出現修正跡象。在十大價格鬆動區域中，高雄市占過半，而台南市的永康區與安平區，雖有北外環建設支撐新成屋單價坐四望五，但9月後房市交易逐漸轉向中古屋為主，房價分別下跌10.5％和10.4％，位居全台第六及第七名。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查網友近一周（2025/01/13~2025/01/19）對「台南房市」的討論，發現「建案、南科、東區、房價、優勢、台積電、科技」等熱門關鍵字成為焦點。有網友近期在社群平台Threads分享台南市地政局資訊：永康區和安南區交易量在2024年第四季大幅減少，分別下滑70.95％及68.28％；而交易量前三名為東區、南科區和歸仁區，交易棟數分別為531、296和273棟。

原PO直呼「台南真的跌了！央行信用管制奏效」，引起網友關注。網友們紛紛表示，「量跌價還沒跌」、「後期進場的預售屋，價格確實高，要留意」、「永康舊市區現在還滿多甜甜價的，理論上物件會越來越多可供選擇」、「個人在安平區的觀察 ，房價真的跌很多」。

交易量縮、價格回穩 台南房屋市場轉向理性

根據台南市政府地政局最新數據，2024年第四季土地交易量為12,998筆，較上季下降7.83％，建物交易量則降至6,223棟，季減11.42％，年減幅更達25.02％。值得注意的是，東區交易量表現亮眼，建物移轉量978棟，季增率高達70.98％，年增率更達95.21％，成為交易最活躍區域。南科區則顯現穩定增長跡象，建物交易量652棟，季增率15.19％，但年減幅仍達34.73％。

此外，全市新屋移轉量達3,057棟，佔總移轉量的49.12％，創下2024全年新高。東區、善化、歸仁等區域的新屋移轉比率均超過60%，顯示完工交屋潮讓新屋市場仍具一定支撐。過去預售階段累積的交易量為市場帶來穩定，但隨著過去5年每年上萬戶的建照陸續完工，供給量快速增加。未來，新屋市場的餘屋交易情況仍需持續觀察。在價格指數方面，各行政區價格變化不一，新市區漲幅最高，季增0.67％，年增12.31％；歸仁區和南區則緊隨其後。然而，善化區出現微幅下跌，反映供給壓力下價格上漲空間有限。

市長黃偉哲指出，隨著南科產業聚集效應和沙崙智慧綠能科學城的發展，台南經濟潛力可期。在央行信用管制的影響下，房市投機行為也呈降溫之勢，市場逐步回歸理性。地政局長陳淑美補充，政策與經濟環境雙重影響下，交易量縮減反映市場進入觀望階段，未來地政局也將持續公開數據，維持房市透明與穩定。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月13日至2025年01月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台南房市』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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