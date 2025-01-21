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小資愛住這！桃園這區戶長最嫩 每7戶1戶不到35歲

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
A7重劃區房價親民吸引年輕購屋族，讓龜山成桃園市戶長平均年齡最嫩區域。圖／台灣房屋提供
A7重劃區房價親民吸引年輕購屋族，讓龜山成桃園市戶長平均年齡最嫩區域。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團趨勢中心整理內政部最新數據，六都戶長年齡最低的是桃園市，平均為53.9歲，排名第二為台中市55.1歲，新北市則以55.9歲位居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園成為六都平均戶長年齡最年輕的城市，主要有四個原因：

一、房價親民：桃園的房價相對雙北友善，吸引許多雙北年輕小資家庭，脫北到桃園定居。

二、就業機會多：桃園科學園區、產業園區遍布，提供充足且多元工作機會，成為中南部北漂青年購屋就業熱點。

三、交通便利：高鐵、機場捷運、台鐵及高速公路交織，讓桃園成為雙北甚至新竹小資通勤族的購屋選擇。

四、輕屋齡選擇多：年輕首購族偏好具社區物管、公設完善的新成屋電梯大樓，桃園新興重劃區包括中路、A7龜山、小檜溪及青埔高鐵特區等，輕屋齡新案多元，吸引偏好「新大俗」房型的年輕買家。

進一步分析桃園市13個行政區，其中以龜山區戶長平均52.4歲年齡最嫩，且35歲以下的戶長比例達14.3%。大約每7戶就有一戶，戶長年紀不到35歲。

台灣房屋文青捷運直營店店長林夢軒指出，龜山為桃園戶長平均年齡最年輕的區域，關鍵是A7重劃區。A7重劃區具捷運機場線、高速公路的交通便利性，以及鄰近林口生活圈的優勢，成為年輕購屋族的熱門選擇。

他表示，A7現今新案行情單價約40-50萬元，低於鄰近A8站長庚商圈及A6站的新北市新泰地區。區域內主力產品為20-25坪兩房或32-38坪三房，總價約1,200-1,800萬元，是首都圈首購族的主力購屋區段。

林夢軒表示，A7生活機能逐步完善，學區如樂善國小、文青國小已到位，文青國中預計兩年內完工，對年輕家庭具吸引力，且區段幾乎全為五年內的新成屋，不論屋況還是社區的管理品質，都對小資買家頗具吸引力。

此外，A7鄰近華亞科技園區及林口產業園區，提供充足就業機會，也為區域房市挹注需求，使人口結構相對年輕，也讓A7所在的龜山區擁有許多青春戶長。

六都戶長平均年齡。資料來源／台灣房屋
六都戶長平均年齡。資料來源／台灣房屋

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