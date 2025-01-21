科技業主管反而超容易失業？過來人曝「每年都戰戰兢兢」：養成3習慣保持競爭力
今天看到一篇科技業高管中年失業找不到工作的文章，覺得很感慨。
自己待在科技業，最害怕這種情況，所以每一年都過得戰戰兢兢。
因為時不時都會覺得焦慮，所以為了克服這些焦慮的情緒，我目前都還保持這些習慣，讓自己不被市場淘汰：
1、應徵職缺
不管有沒有想要升遷或加薪，每一年都會應徵新職缺，可以去看看市場上的情況和自身的價值
2、建立人脈
LinkedIn一定要時常更新，讓別人慢慢知道你這個人的近況，這樣有需要別人就會想到你
3、了解產業趨勢
時不時參加高峰會，去了解產業上的現況，而不是只待在自己的公司裡頭覺得自己好棒棒。
這樣就算不幸被裁員，至少也有B計劃和C計劃。海外的文組職真的不容易拿下，有幸拿下後要守成更難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言