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科技業主管反而超容易失業？過來人曝「每年都戰戰兢兢」：養成3習慣保持競爭力

聯合新聞網／ 彼得的外商隨筆
失業示意圖／Ingimage
失業示意圖／Ingimage

今天看到一篇科技業高管中年失業找不到工作的文章，覺得很感慨。

自己待在科技業，最害怕這種情況，所以每一年都過得戰戰兢兢。

因為時不時都會覺得焦慮，所以為了克服這些焦慮的情緒，我目前都還保持這些習慣，讓自己不被市場淘汰：

1、應徵職缺

不管有沒有想要升遷或加薪，每一年都會應徵新職缺，可以去看看市場上的情況和自身的價值

2、建立人脈

LinkedIn一定要時常更新，讓別人慢慢知道你這個人的近況，這樣有需要別人就會想到你

3、了解產業趨勢

時不時參加高峰會，去了解產業上的現況，而不是只待在自己的公司裡頭覺得自己好棒棒。

這樣就算不幸被裁員，至少也有B計劃和C計劃。海外的文組職真的不容易拿下，有幸拿下後要守成更難。

◎本文內容已獲彼得的外商隨筆授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

LinkedIn 中年失業

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