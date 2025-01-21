雙北捷運小宅 交易最熱在北市、這兩站 CP 值高

雙北高房價環境下，25坪以下的小宅需求持續增溫，永慶房產集團彙整實價登錄資料，雙北25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名，中山區包辦4個捷運站點，三重區三重國小站則是平均總價不到千萬。

中山區的中山國小站以421件交易量穩居雙北第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站擁有發達的交通網絡與多元且優異的商業與生活機能，成功吸引大量年輕人、上班族與首購族進場，進一步推升小宅交易需求。

此外，中山區站點周邊的小宅平均總價約為1,104萬元，相較於其他核心地段，仍具備一定的性價比。

除了中山國小站，中山區的民權西路站、松江南京站與中山站也進入小宅交易熱門榜單。陳金萍指出，雖然中山區單坪價格較高，但仍可找到相對低總價的小宅產品，進一步吸引首購族與置產族的目光，成為購屋市場的焦點區域。

觀察小宅熱門交易捷運站排行，第三、四名分別為三重國小站與景平站，這兩站點也是雙北CP值最高的站點。

陳金萍說明，位於捷運中和新蘆線的三重國小站，僅需一站即可進入台北市，並且透過沿線的捷運交會站可快速抵達台北市各核心區域。該站周邊擁有完善的商業設施與日常所需機能，加上近一年小宅平均總價僅約907萬元，總價負擔遠低於台北市，因此吸引大量北市外溢購屋需求，是偏好捷運便利性族群的理想選擇。

另一個CP值高的站點，中和區的景平站。陳金萍表示，該站點除了捷運連接雙北交通樞紐外，周邊還有多條公車路線，讓通勤至雙北其他地區更加便捷。