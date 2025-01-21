快訊

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北捷運小宅 交易最熱在北市、這兩站 CP 值高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房仲統計雙北25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名，中山區包辦4個捷運站點，是小宅交易最熱的行政區。房市示意圖／永慶房屋提供
房仲統計雙北25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名，中山區包辦4個捷運站點，是小宅交易最熱的行政區。房市示意圖／永慶房屋提供

雙北高房價環境下，25坪以下的小宅需求持續增溫，永慶房產集團彙整實價登錄資料，雙北25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名，中山區包辦4個捷運站點，三重區三重國小站則是平均總價不到千萬。

中山區的中山國小站以421件交易量穩居雙北第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站擁有發達的交通網絡與多元且優異的商業與生活機能，成功吸引大量年輕人、上班族與首購族進場，進一步推升小宅交易需求。

此外，中山區站點周邊的小宅平均總價約為1,104萬元，相較於其他核心地段，仍具備一定的性價比。

除了中山國小站，中山區的民權西路站、松江南京站與中山站也進入小宅交易熱門榜單。陳金萍指出，雖然中山區單坪價格較高，但仍可找到相對低總價的小宅產品，進一步吸引首購族與置產族的目光，成為購屋市場的焦點區域。

觀察小宅熱門交易捷運站排行，第三、四名分別為三重國小站與景平站，這兩站點也是雙北CP值最高的站點。

陳金萍說明，位於捷運中和新蘆線的三重國小站，僅需一站即可進入台北市，並且透過沿線的捷運交會站可快速抵達台北市各核心區域。該站周邊擁有完善的商業設施與日常所需機能，加上近一年小宅平均總價僅約907萬元，總價負擔遠低於台北市，因此吸引大量北市外溢購屋需求，是偏好捷運便利性族群的理想選擇。

另一個CP值高的站點，中和區的景平站。陳金萍表示，該站點除了捷運連接雙北交通樞紐外，周邊還有多條公車路線，讓通勤至雙北其他地區更加便捷。

景平站生活機能佳，擁有豐富的商業設施，還能充分滿足居民的日常需求。此外，近一年小宅每坪單價約60萬元，房價相較台北市親民，這也吸引了大量首購族與小資族進場，使其成為小宅市場的熱門交易熱點。

小宅交易熱門捷運站點。資料來源／永慶房屋
小宅交易熱門捷運站點。資料來源／永慶房屋

房價 捷運

延伸閱讀

汐東捷運推升汐止房價 主線施工市區將陷入交通黑暗期

【即時短評】任期最後2年 侯友宜拚捷運建設也留歷史定位

春節將至！桃園八德捷運施工恐塞 交通疏運替代道路曝

北市警銷毀130公斤毒品證物 喪屍煙彈、咖啡包、K他命居多

相關新聞

科技業主管反而超容易失業？過來人曝「每年都戰戰兢兢」：養成3習慣保持競爭力

今天看到一篇科技業高管中年失業找不到工作的文章，覺得很感慨。

小資愛住這！桃園這區戶長最嫩 每7戶1戶不到35歲

台灣房屋集團趨勢中心整理內政部最新數據，六都戶長年齡最低的是桃園市，平均為53.9歲，排名第二為台中市55.1歲，新北市...

雙北捷運小宅 交易最熱在北市、這兩站 CP 值高

雙北高房價環境下，25坪以下的小宅需求持續增溫，永慶房產集團彙整實價登錄資料，雙北25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名，...

【專家之眼】恢復陸客團赴台旅遊 要記取過去經驗

就在台灣社會爭論少數旅宿業者曲解環境部關於一次性備品規定之際，中共文旅部忽然公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊...

長榮大股東張國華妻子2.67萬張持股全部信託

長榮集團大哥、長榮海運個人最大股東張國華的妻子昨（20）日申報，將手中持有的2.67萬張全部信託。對此，長榮昨回應，此為...

四大超商 拚春節九天商機…小七主打特色門市

春節連假將至，7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart等四大超商迎戰九天出遊商機。全家預估，景點型、車站型與交通幹道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。