堆高機製造龍頭台豐大豐收 執行長：搬動世界創新未來

國內最大堆高機製造商台豐運搬設備公司，面對中國大陸市場不景氣，去年營運依舊沈穩豐收，集團合併營收46億元，稅前利潤率5%，尤其台灣公司稅前利潤率達14%以上，完成年度利潤目標，成績亮眼。

公司舉辦年度歲末尾牙犒賞員工，今年主題為「搬動世界、創新未來！」董事執行長林佳郁說，永續經營一直是台豐運搬設備公司秉持的承諾，展望2025年，擴大美國市場銷售業績可望再成長三成，集團合併營收預計挑戰60億元以上。

今年的歲末尾牙盛宴氣氛熱絡，活動高潮為樂團高聲歡呼：「台豐無限、堆高未來、勇往直前、高飛遠航」，為了回饋每一位夥伴的努力與貢獻，在尾牙活動中大手筆加發抽獎獎金、人人有獎，讓全員能夠共同迎接挑戰並穩步前行。

林佳郁回顧2024年的努力與成績，展望2025年的經營亮點、目標與策略，並許下新年度共同攜手搬動世界、創新未來的目標。

在業績推升下，台豐也注重員工福利措施與薪酬獎勵，公司每季有業績達成獎金，每年固定調薪制度增提各項福利措施，舉辦員工旅遊、聚餐活動、三節獎金、下午茶點心、聖誕驚喜等。

針對中低收入員工提供急難救助，注重員工健康，每年辦理健康檢查並增加檢查項目，同時為員工投入更多人身保險如意外傷害、疾病和住院，讓員工可以更全面地防範風險，降低個人負擔。

完善的員工培訓計畫以及教育訓練、提供身障就業機會等，也持續投入資本支出改善工作環境，藉此打造幸福企業，吸引優秀人才及員工長期留任。

林佳郁認為，一家企業的成功除了本身的努力之外，還需要社會大眾的支持。集團長期投入社會公益，持續對台灣視多障協會、南投特殊教育學校、惠明教養院進行公益捐款，鼓勵員工擔任志工服務，攜手完成愛心行動。

林佳郁說，未來集團從事公益的心將更堅定，希望能照顧到社會上的弱勢族群，對社會有所貢獻。