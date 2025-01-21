快訊

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 記者點名：打滿賽季將兌現天賦

堆高機製造龍頭台豐大豐收 執行長：搬動世界創新未來

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
堆高機製造龍頭台豐運搬設備公司舉辦尾牙，今年主題為：搬動世界、創新未來。台豐提供
堆高機製造龍頭台豐運搬設備公司舉辦尾牙，今年主題為：搬動世界、創新未來。台豐提供

國內最大堆高機製造商台豐運搬設備公司，面對中國大陸市場不景氣，去年營運依舊沈穩豐收，集團合併營收46億元，稅前利潤率5%，尤其台灣公司稅前利潤率達14%以上，完成年度利潤目標，成績亮眼。

公司舉辦年度歲末尾牙犒賞員工，今年主題為「搬動世界、創新未來！」董事執行長林佳郁說，永續經營一直是台豐運搬設備公司秉持的承諾，展望2025年，擴大美國市場銷售業績可望再成長三成，集團合併營收預計挑戰60億元以上。

今年的歲末尾牙盛宴氣氛熱絡，活動高潮為樂團高聲歡呼：「台豐無限、堆高未來、勇往直前、高飛遠航」，為了回饋每一位夥伴的努力與貢獻，在尾牙活動中大手筆加發抽獎獎金、人人有獎，讓全員能夠共同迎接挑戰並穩步前行。

林佳郁回顧2024年的努力與成績，展望2025年的經營亮點、目標與策略，並許下新年度共同攜手搬動世界、創新未來的目標。

在業績推升下，台豐也注重員工福利措施與薪酬獎勵，公司每季有業績達成獎金，每年固定調薪制度增提各項福利措施，舉辦員工旅遊、聚餐活動、三節獎金、下午茶點心、聖誕驚喜等。

針對中低收入員工提供急難救助，注重員工健康，每年辦理健康檢查並增加檢查項目，同時為員工投入更多人身保險如意外傷害、疾病和住院，讓員工可以更全面地防範風險，降低個人負擔。

完善的員工培訓計畫以及教育訓練、提供身障就業機會等，也持續投入資本支出改善工作環境，藉此打造幸福企業，吸引優秀人才及員工長期留任。

林佳郁認為，一家企業的成功除了本身的努力之外，還需要社會大眾的支持。集團長期投入社會公益，持續對台灣視多障協會、南投特殊教育學校、惠明教養院進行公益捐款，鼓勵員工擔任志工服務，攜手完成愛心行動。

林佳郁說，未來集團從事公益的心將更堅定，希望能照顧到社會上的弱勢族群，對社會有所貢獻。

台豐運搬設備前身為台勵福集團，創立於1973年，致力於搬運機械的研究及開發，擁有專業製造經驗及技術，全球擁有3個據點分布於台灣、中國大陸（青島）、美國（休士頓）。2014年與日本第一品牌豐田TOYOTA合作，並於2015年更名為「台豐運搬設備股份有限公司」，成為豐田自動織機集團下子公司。

台豐運搬設備公司董事長林溪文(左)與董事執行長林佳郁(右)。台豐提供
台豐運搬設備公司董事長林溪文(左)與董事執行長林佳郁(右)。台豐提供

尾牙

延伸閱讀

黃仁勳誇大陸員工離職率最低 苦主曝原因：老闆超級慣

尾牙中5萬！卻被迫上繳10％當「部門公積金」 他嘆：寧願沒中

尾牙中5萬！卻被迫上繳10％當「部門公積金」 他嘆：寧願沒中

黃仁勳直言「台股創新高只是剛開始」！ 網：老黃知道緯創（3231）股價委屈了？

相關新聞

四大超商 拚春節九天商機…小七主打特色門市

春節連假將至，7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart等四大超商迎戰九天出遊商機。全家預估，景點型、車站型與交通幹道...

【專家之眼】恢復陸客團赴台旅遊 要記取過去經驗

就在台灣社會爭論少數旅宿業者曲解環境部關於一次性備品規定之際，中共文旅部忽然公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊...

長榮大股東張國華妻子2.67萬張持股全部信託

長榮集團大哥、長榮海運個人最大股東張國華的妻子昨（20）日申報，將手中持有的2.67萬張全部信託。對此，長榮昨回應，此為...

飲料機「發紅包」 創意吸客

超商業者迎戰春節九天連假，推出多元創意策略搶攻商機。7-ELEVEN以以多種限定特色機台為旅程添趣味；全家主打「春節數位...

統一董座談營運展望 羅智先喊加速數位經濟

統一企業董事長羅智先說明今年營運方針，AI為2024年的關鍵話題，期望今年加速融入數位經濟運作，全集團預算會議已擘劃20...

智慧經營／普生公司總經理林孟德 三招打造生技長青樹

精準醫療大廠普生公司總經理林孟德表示，普生做為台灣第一代生技公司，自1984年成立至今已超過40年，普生公司在管理上正在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。