快訊

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 記者點名：打滿賽季將兌現天賦

中山醫大首屆越南碩士班抵台 參訪推動當地醫療產業發展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中山醫大首屆越南碩士班抵台參訪，推動當地醫療產業發展。中山醫大提供
中山醫大首屆越南碩士班抵台參訪，推動當地醫療產業發展。中山醫大提供

台中中山醫學大學醫療產業科技管理學系第一屆越南碩士境外專班，去年2月在芹苴醫藥大學開課，成為越南第一所全英文授課的醫管碩士班，除了由中山醫大醫管專任教師親自到越南授課，今年更安排學生來台參訪，透過實地觀摩台灣醫療產業，推動越南發展。

此次共有6名越南學生來台，由醫管系主任邱政元領軍，安排學生從北到南進行為期一周的參訪。在台北市立聯合醫院中，首先認識了醫療資源與社區需求結合的重要性。接著在中山附醫參訪檢驗科，了解疾病診斷與個人化醫療中的應用，以及大數據和人工智能在藥物研發中的貢獻。

在高雄醫學大學附設醫院中，學生也觀摩了加護病房智能資訊管理系統，確保患者的安全與醫療品質。另外也前往台中榮民總醫院、彰濱秀傳醫院、台南吉安醫院、長春藤預防醫學健康管理忠孝診所及玉山住宿長照機構等八間各具特色的醫療機構學習。

邱政元表示，學生藉此不僅全面認識台灣醫療的創新技術與應用範圍，更充分展現出台灣在醫療資訊化與精準管理方面的卓越成效。

隨隊老師醫管系副教授李亞欣指出，本屆學生背景包括醫院副院長、管理部主任、各科醫師、護理長等專業人員，都是現職越南醫院的高階主管，參訪時皆針對自己專業領域發展提出許多問題及見解，互動熱絡，相信對於學生職涯上有相當大的幫助。

參與的學生也表示，十分佩服台灣醫療機構的高品質與科技應用，期待再次參訪，汲取更多寶貴經驗，運用於越南醫療機構的管理。

另外，學生們也一同走訪台灣各城市著名觀光景點，包括台北101、台中國家歌劇院、鹿港、日月潭等地，精進醫療專業的同時，也深度感受台灣的人文地理之美。

中山醫大表示，此次參訪提供學生實地觀察機會，使他們將理論學習與實務經驗結合，提升專業素養，在越南醫療體系創新與改進方面發揮重要作用。中山醫大也將秉持醫學教育的使命，持續導入豐沛的資源，進行國際支援，為國際健康事業做出更多的貢獻。

此次參訪提供學生實地觀察機會，使他們將理論學習與實務經驗結合。中山醫大提供
此次參訪提供學生實地觀察機會，使他們將理論學習與實務經驗結合。中山醫大提供

國家歌劇院 碩士 越南

延伸閱讀

外資賣亞股 印度大失血

足球／踢平越南 中華女足闖五人制亞洲盃決賽

越南春聯、廣西繡球燈籠… 彰化火車站多元的年味

台東觀光再傳捷報！泰國、越南包機直航再追加4架次

相關新聞

四大超商 拚春節九天商機…小七主打特色門市

春節連假將至，7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart等四大超商迎戰九天出遊商機。全家預估，景點型、車站型與交通幹道...

【專家之眼】恢復陸客團赴台旅遊 要記取過去經驗

就在台灣社會爭論少數旅宿業者曲解環境部關於一次性備品規定之際，中共文旅部忽然公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊...

長榮大股東張國華妻子2.67萬張持股全部信託

長榮集團大哥、長榮海運個人最大股東張國華的妻子昨（20）日申報，將手中持有的2.67萬張全部信託。對此，長榮昨回應，此為...

飲料機「發紅包」 創意吸客

超商業者迎戰春節九天連假，推出多元創意策略搶攻商機。7-ELEVEN以以多種限定特色機台為旅程添趣味；全家主打「春節數位...

統一董座談營運展望 羅智先喊加速數位經濟

統一企業董事長羅智先說明今年營運方針，AI為2024年的關鍵話題，期望今年加速融入數位經濟運作，全集團預算會議已擘劃20...

智慧經營／普生公司總經理林孟德 三招打造生技長青樹

精準醫療大廠普生公司總經理林孟德表示，普生做為台灣第一代生技公司，自1984年成立至今已超過40年，普生公司在管理上正在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。