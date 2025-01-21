中山醫大首屆越南碩士班抵台 參訪推動當地醫療產業發展

台中中山醫學大學醫療產業科技管理學系第一屆越南碩士境外專班，去年2月在芹苴醫藥大學開課，成為越南第一所全英文授課的醫管碩士班，除了由中山醫大醫管專任教師親自到越南授課，今年更安排學生來台參訪，透過實地觀摩台灣醫療產業，推動越南發展。

此次共有6名越南學生來台，由醫管系主任邱政元領軍，安排學生從北到南進行為期一周的參訪。在台北市立聯合醫院中，首先認識了醫療資源與社區需求結合的重要性。接著在中山附醫參訪檢驗科，了解疾病診斷與個人化醫療中的應用，以及大數據和人工智能在藥物研發中的貢獻。

在高雄醫學大學附設醫院中，學生也觀摩了加護病房智能資訊管理系統，確保患者的安全與醫療品質。另外也前往台中榮民總醫院、彰濱秀傳醫院、台南吉安醫院、長春藤預防醫學健康管理忠孝診所及玉山住宿長照機構等八間各具特色的醫療機構學習。

邱政元表示，學生藉此不僅全面認識台灣醫療的創新技術與應用範圍，更充分展現出台灣在醫療資訊化與精準管理方面的卓越成效。

隨隊老師醫管系副教授李亞欣指出，本屆學生背景包括醫院副院長、管理部主任、各科醫師、護理長等專業人員，都是現職越南醫院的高階主管，參訪時皆針對自己專業領域發展提出許多問題及見解，互動熱絡，相信對於學生職涯上有相當大的幫助。

參與的學生也表示，十分佩服台灣醫療機構的高品質與科技應用，期待再次參訪，汲取更多寶貴經驗，運用於越南醫療機構的管理。

另外，學生們也一同走訪台灣各城市著名觀光景點，包括台北101、台中國家歌劇院、鹿港、日月潭等地，精進醫療專業的同時，也深度感受台灣的人文地理之美。