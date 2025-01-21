長榮大股東張國華妻子2.67萬張持股全部信託

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮集團大哥、長榮海運個人最大股東張國華的妻子昨（20）日申報，將手中持有的2.67萬張全部信託。對此，長榮昨回應，此為大股東個人理財規劃。

去年12月30日，長榮也曾公告，張國華將手中持有的長榮海運股票10萬張進行信託。業界認為，此舉等同是大哥及其家族宣示，堅定持有長榮股票的決心。另外，信託人應是對於長榮今年可能的高配息，預先做節稅準備。

市場專家分析，張國華專注於海運事業，對於長榮海運這個持股一直都沒有變動過，2024年股東會的年報揭露資料，張國華個人就是持有長榮海運13.55萬張，占總長榮海運持股比重6.3%，去年底公告信託時，張國華的持股一張都沒有賣，並且將10萬張信託；這次太太也將手中持有的2.67萬張信託給國泰世華商業銀行財產專戶。

根據資料，張國華2022年也曾信託股票，只是規模沒有這次來的大，根據去年年報資料，張國華個人持有長榮海運的持股達6.3%，加上配偶及未成年子女，張國華家族台面上看到持有長榮海運達到7.5%，成為長榮海運個人最大股東。

金融專家認為信託持股也有節稅效果，長榮海運2024年累計前三季稅後純益達1,087.54億元，年增239.40%，每股盈餘為50.68元，長榮海運去年全年的獲利可期，新年度即將配發的股利相當驚人。

另外，可透過信託贈與股息股利予受益人， 委託人仍保有股票的運用決定權及參加股東會的權利。

股東會 長榮海運

延伸閱讀

小紅書爆紅 大股東要賣股

姦殺長榮馬國女大生 「難以教化」凶嫌再判死理由曝光

長榮馬國女大生遭姦殺凶嫌二度死刑後..今更一審再判死

台驊危機入市 大買長榮股

相關新聞

四大超商 拚春節九天商機…小七主打特色門市

春節連假將至，7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart等四大超商迎戰九天出遊商機。全家預估，景點型、車站型與交通幹道...

長榮大股東張國華妻子2.67萬張持股全部信託

長榮集團大哥、長榮海運個人最大股東張國華的妻子昨（20）日申報，將手中持有的2.67萬張全部信託。對此，長榮昨回應，此為...

飲料機「發紅包」 創意吸客

超商業者迎戰春節九天連假，推出多元創意策略搶攻商機。7-ELEVEN以以多種限定特色機台為旅程添趣味；全家主打「春節數位...

統一董座談營運展望 羅智先喊加速數位經濟

統一企業董事長羅智先說明今年營運方針，AI為2024年的關鍵話題，期望今年加速融入數位經濟運作，全集團預算會議已擘劃20...

智慧經營／普生公司總經理林孟德 三招打造生技長青樹

精準醫療大廠普生公司總經理林孟德表示，普生做為台灣第一代生技公司，自1984年成立至今已超過40年，普生公司在管理上正在...

發現薇趨勢／CES大展科技秀 催動2025新趨勢

每年元月在美國拉斯維加斯的消費性電子展（CES）今年展出日期是7日至10日，吸引來自全球150多個國家、超過4,000家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。