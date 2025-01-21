長榮大股東張國華妻子2.67萬張持股全部信託

長榮集團大哥、長榮海運個人最大股東張國華的妻子昨（20）日申報，將手中持有的2.67萬張全部信託。對此，長榮昨回應，此為大股東個人理財規劃。

去年12月30日，長榮也曾公告，張國華將手中持有的長榮海運股票10萬張進行信託。業界認為，此舉等同是大哥及其家族宣示，堅定持有長榮股票的決心。另外，信託人應是對於長榮今年可能的高配息，預先做節稅準備。

市場專家分析，張國華專注於海運事業，對於長榮海運這個持股一直都沒有變動過，2024年股東會的年報揭露資料，張國華個人就是持有長榮海運13.55萬張，占總長榮海運持股比重6.3%，去年底公告信託時，張國華的持股一張都沒有賣，並且將10萬張信託；這次太太也將手中持有的2.67萬張信託給國泰世華商業銀行財產專戶。

根據資料，張國華2022年也曾信託股票，只是規模沒有這次來的大，根據去年年報資料，張國華個人持有長榮海運的持股達6.3%，加上配偶及未成年子女，張國華家族台面上看到持有長榮海運達到7.5%，成為長榮海運個人最大股東。

金融專家認為信託持股也有節稅效果，長榮海運2024年累計前三季稅後純益達1,087.54億元，年增239.40%，每股盈餘為50.68元，長榮海運去年全年的獲利可期，新年度即將配發的股利相當驚人。

另外，可透過信託贈與股息股利予受益人， 委託人仍保有股票的運用決定權及參加股東會的權利。