北榮大師講堂 信義企業集團創辦人周俊吉：信任帶來幸福

台北榮總大師講堂今天邀請信義企業集團創辦人周俊吉演講，主題是「信任，帶來幸福」。周俊吉以自身經歷，細述信任如何改變人生，因「信任」是他經營企業的核心，這是一切的起點，它不僅能創造幸福，更是改變世界的力量。

周俊吉人生起伏大，當年跳級考取嘉義中學，但卻未如願考上大學，當他進入大學時，初中坐在隔壁的同學已從台大電機系畢業，「小時了了、大未必佳，這是當時人們對我的看法」；他18歲時更是日理萬「雞」，這裡的「雞」是活生生的雞，35歲創業時，身上沒有錢，還靠著典當太太的首飾過日子，「當時的日子，相當辛苦」。

周俊吉今天演講的主題是「信任」，他說，信任與每一個人息息相關，18歲時沒有考上大學，他北上工作到觀音山的「愛雞園」當養雞工人，他說，養雞工人要負責磨小雞嘴巴，磨得太多或太少都不行，因為磨雞嘴做得很精準、盡心盡力，不到半年老闆派他管理成年的雞隻，一個雞舍約1萬隻，必須負責每天要撿7000個蛋，讓他壓力非常大，擔心每天做不到數量。

周俊吉說，所幸，他照顧的雞生蛋率達73%，「對雞好一點就會生蛋」，他每天清晨4、5點起床照顧雞，飼料定時吃量，不暴飲暴食，若看到雞生病，必須快點抓出來處理，而清雞屎是最沒人要做的事，老闆就給分紅獎勵員工去做，這是老闆信任他的結果，讓他好好做事。

周俊吉在愛雞園學到，企業要有一個好名字，名字還必須名符其實，如愛雞園，對員工責任要明確，目標要清楚，如每天7000個蛋，還須注意危機管理處理生病的雞，並善於激勵、分紅，他後來將這些全都運用在企業管理。

重考4年後，周俊吉終於考上文化大學法律系，當時身邊沒有錢，但系上的王寶輝教授提供金錢、住宿，讓學生無後顧之憂；老師說，他信任學生，一定是有需要、有困難才會來借錢、借宿，並要學生好好讀書。周俊吉說，畢業後準備司法考試時，老師和他說，「學法律的人不一定要當律師或法官，而是該讓你所在的領域交易不要有法律糾紛」。

周俊吉在人生的道路上，獲得許多人的信任，信任不僅是關係的基石，是一股推動力，激勵我們突破挑戰，實現潛能，更是他經營事業的核心思想，因此在不動產創業時，就取名為「信義房屋」，深刻詮釋「信」與「義」的價值。

周俊吉帶領信義房屋堅守初心，開創時期的創新招聘策略，必須贏得員工的信任，只錄取沒有經驗的新人，前半年固定薪資，加上高底薪低獎金率，且由分工合作領取團體獎金；接著必須贏得客戶的信任，於業界首創的不動產說明書，提供購屋四大保障，包括漏水保固、履約保證、海砂屋與輻射屋保障，甚至是凶宅安心保障等，信義房屋以具體行動詮釋「做對的事」的重要性。

周俊吉更於2024年推出的「SinyiCare十大守護」，更是信義房屋以實際行動回饋社會、踐行信任理念的最佳例證，建立了受到客戶信賴，更讓員工以企業為榮的文化。

「我沒有策略，我經營的是信任。」周俊吉說，此一理念適用於企業經營，也與醫療服務的價值觀契合。台北榮總院長陳威明說，醫院的核心是以病人為中心，提供高品質的服務，以誠信、正直的態度，贏得全民的信任，這與信義房屋秉持的「愈是不景氣的時候，愈要讓消費者信任」的理念不謀而合，突顯了信任在不同領域中的重要性。