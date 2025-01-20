瑞煦新工法！一棟80坪兩層樓結構體竟僅需7天完成組裝

一棟80坪的兩層樓結構體，竟然僅需7天即可完成組裝！國內知名的瑞煦建築集團董事長林佳儀表示，集團整合的最新工法不僅能顯著縮短建造時程超過50%，提高建案的年投報率，並能有效降低因天候不佳而造成的工程延誤風險，同時大幅提升施工品質。

林佳儀指出，瑞煦建築集團以「全世界第一個ESG預製建築集團」為願景，整合最新營建工法：預製工法（由固越建科專利授權）、輕鋼構工法、移動工法及防漏電工法，實現一站式高效淨零建築，這些創新技術不僅縮短建造時程超過50%，提升施工效率與品質，並減少天候對工程的影響。

總部位於台中的瑞煦，整合最新技術落實於實際工程，包括台北市輕鋼構景觀廁所及多處自地自建透天型住宅別墅，同時符合聯合國永續發展目標(SDGs)第9項「產業、創新與基礎設施」，及第11項「永續城市與社區」，提供高效、永續且創新的建築解決方案。

林佳儀表示，集團秉持「創新、永續、幸福」的核心價值，致力於透過預製工法革新建築產業。集團整合的最新工法不僅能顯著縮短建造時程超過50%，提高建案的年投報率，並有效降低因天候不佳而造成的工程延誤風險，同時大幅提升施工品質。

其中，預製工法已獲得日本及德國專利，實現乾式施工，基礎以上結構無需模板工與鋼筋工，減少工種間衝突與等待，讓一棟80坪的兩層樓結構體僅需7天即可完成組裝。

此工法在耐震、防火、隔熱、防水等性能上，全面優於傳統RC工法，並解決壁癌問題，提供冬暖夏涼的舒適居住環境，而且造價並不高於傳統工法。林佳儀強調：「建築不僅是空間的構築，更是幸福生活的基石，我們希望透過創新工法，為城市與住戶打造永續且高品質的未來。」

瑞煦建築集團的創新工法已成功應用於多項代表性案例，涵蓋公共工程與住宅建築。其中，瑞煦建築集團協助台北市政府推動公園公廁改善計畫，於2024年底完成克強公園、蘭興公園、東和公園及天和公園等多處輕鋼構景觀廁所建置。

此項目結合輕鋼構與預製工法，實現了快速建造、低碳排放與高效節能的目標，並特別關注高齡者、行動不便者及親子家庭的需求，提供安全防滑扶手、無障礙設施及兒童小馬桶等貼心設計，成為市民日常生活的重要基礎設施。

在住宅建築案例方面：瑞煦建築集團引進由固越建科專利授權的預製工法，應用於自地自建透天型住宅，提供客製化設計、節能隔熱、防風抗震、高防火時效等多項優勢，成功縮短工時超過50%，大幅提升施工效率與品質，並獲得多國專利認證。

此技術有效解決自地自建過程中常見的高風險缺工及追加工程預算等問題，為有自地自建需求者提供安全、可靠且高效的建築解決方案，讓建造夢想家園變得輕鬆可行，協助打造幸福家園。

林佳儀強調，瑞煦建築集團以創新工法與永續理念為核心，未來將持續推動高效建築技術的應用，並協助政府及企業實現基礎設施的ESG淨零目標。