統一董座談營運展望 羅智先喊加速數位經濟

統一（1216）企業董事長羅智先說明今年營運方針，AI為2024年的關鍵話題，期望今年加速融入數位經濟運作，全集團預算會議已擘劃2025年超過兆元規模的營運執行，目標在數位與AI經濟時代下穩健成長，並持續拓展全方位的相關產業。

羅智先在2025年元旦內部刊物以「動盪的時代、安定我們」為題勉勵同仁，不確定年代已不再是一種推測，而是時時發生在周邊的現實，而且詭譎多變更加難以預判，與其日日愁城，不如發揮潛力，掌握時勢，「人可不是為失敗而生」，要永遠「勝不驕，敗不餒」。

統一市值在2024年首次突破新台幣5,000億元，羅智先說，歡喜登上里程碑，更需謙卑反省，期能更進一步。他說，2024年本土各區的大型物流中心皆照計畫推動；南韓熊津新建物流中心啟用；台灣yahoo!電商業務加入，有助集團數位經營。