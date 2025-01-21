飲料機「發紅包」 創意吸客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

超商業者迎戰春節九天連假，推出多元創意策略搶攻商機。7-ELEVEN以以多種限定特色機台為旅程添趣味；全家主打「春節數位紅包」，將會員點數轉化為紅包趣味互動；萊爾富以「糖果秤斤論兩」專區，讓消費者輕鬆採買年節糖果。

7-ELEVEN掌握「停留商機」，創新開發多元的機台吸引消費者，超商通路首創「人生飲料機」智FUN機，多元主題機台「盒玩」概念販售12種驚喜飲品，迄今已累積近40萬人次體驗。7-ELEVEN去年10月攜手TRUNEY貴金屬交易中心首創超商進駐「黃金智能販賣機」，目前雖僅二台，但已熱銷超過百組黃金商品。

全家（5903）推出「春節數位紅包」活動，將App內的會員點數與個人隨買跨店取商品變成紅包、轉傳親友。今年將於1月22日至2月4日登場，推「新年發紅包」與「投注抽紅包」兩大主題玩法。

萊爾富以「糖果秤斤論兩」為主題，在全台逾200家指定門市設置散裝糖果專賣貨架，多達逾30種商品，，讓民眾輕鬆採買。

春節 紅包 超商

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