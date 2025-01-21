四大超商 拚春節九天商機…小七主打特色門市

春節連假將至，7-ELEVEN、全家（5903）、萊爾富與OKmart等四大超商迎戰九天出遊商機。全家預估，景點型、車站型與交通幹道型店舖業績有望成長逾三成，已加強重點商品備貨與人力調配；7-ELEVEN以全新改裝「清水服務區」為亮點，搭配全台逾百間主題特色店，預估帶動來客數比一般店型多一成。

萊爾富聚焦多元應景禮盒與咖啡促銷，其中咖啡業績目標成長逾二成；OKmart則透過優惠活動和會員回饋，目標業績成長25%。

7-ELEVEN春節期間積極強化主題特色門市產品結構，看好從北到南逾百間主題特色店，將吸引返鄉與出遊人潮。包括結合IP形象的寶可夢與TOMICA門市，以及改裝完成的清水服務區，以多元體驗吸引消費者流連。7-ELEVEN布局特色門市的策略與地方觀光產業結合，如清水巖、台南廟宇及高雄左營蓮池潭等景點周邊皆有特色門市。

全家因應連假民眾長途跋涉、停留時間短，位於台鐵、高鐵、高速公路服務區、台61快速道路休息站及觀光景點周邊店舖，以「便利餐食」及「伴手禮品」兩大類商品為備貨重點，包含Let’s Café、搖搖茶吧杯裝飲品以及手卷等輕食，方便消費者帶著走、隨時吃。依據過往經驗，預估將帶動車站型、交通幹道型及景點型店舖業績成長超過三成。

萊爾富銷售聚焦咖啡，「來送禮」平台推出期間限定買指定咖啡組合送限量春聯，目標帶動咖啡業績成長逾二成。另外，今年春節禮盒主打人氣肖像禮盒、經典不敗款的蛋捲，估帶動來客數成長10%至20%。

OKmart表示，春節期間，消費者對食品、飲品和節慶商品的需求大增，尤其是糖餅、冷凍食品及飲料等，往往是熱門商品。根據過往數據分析，春節期間的單筆消費金額平均增長超過30%，到店人數也顯著增加。

迎接春節消費熱潮，OKmart以滿額贈品、咖啡促銷、會員專屬回饋，以及App遊戲，升級消費者的春節購物體驗，目標業績成長25%。