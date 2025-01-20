陽明山第一間溫泉懶人露營《蟬說：暖硫》開幕試營運

在全台擁有5處別具特色露營區的豪華露營品牌「蟬說生活集團」宣布 ，2025年正式進駐陽明山，旗下第六個品牌、全新的《蟬說：暖硫》在陽明溫泉渡假村試營運，標榜北台灣第一間結合溫泉與懶人露營的全新體驗。

蟬說生活執行長馬驊指出，《蟬說：暖硫》以冷水坑第一道天然白硫磺泉為亮點，為喜愛露營的家庭、情侶及閨蜜，打造一場獨一無二的溫泉懶人露營。

《蟬說：暖硫》試營運期間，特別推出住客限定的夜間泡湯優惠活動，在星光下，靜享白硫磺泉的暖意，感受台灣山林的靜謐與溫柔。此外，季節限定的「火山上的圍爐煮茶」，更以茶香與小食增添旅途的豐富層次，為每位旅人帶來不一樣的治癒時光。

目前，蟬說生活在全台的據點，包括台中《蟬說：山中靜靜》、《蟬說：夕陽漫漫》，新竹《蟬說：霧繞》、《蟬說：霧語》，台北《蟬說：暖硫》，以及南投《蟬說：溪頭生態露營區》等。

馬驊表示，陽明山冷水坑以其得天獨厚的硫磺泉聞名，而《蟬說：暖硫》承續著蟬說的品牌理念「透過蟬說看見臺灣的一年四季」，結合陽明山的冬季自然特色，在這片山林之中創造專屬的一泊二食懶人露營，精心設計的露營空間，提供全套設施及備齊的露營用品，讓旅人只需一卡皮箱，就能擁有無負擔的完美露營之旅。

為慶祝全新開幕，即日起至2月28日，預訂懶人露營的住客可享有優惠加購夜間泡湯，平日晚間11點後雙人僅需500元起，即可擁有獨立的景觀風呂，感受冬季暖心泉湯的療癒時光。

《蟬說：暖硫》還特別推出季節限定的「火山上的圍爐煮茶」活動，為旅人打造一場融入自然與人文的冬日療癒旅遊。圍坐在暖爐旁，聽著炭火吱吱作響，煮滾的熱茶搭配精緻的九宮格小點，放在炭火慢慢溫烤，冬日的寒意瞬間都被一掃而空。

除了住客專屬的深度活動之外，也提供一日遊活動「火山上的溫泉圍爐煮茶」，包含2小時的專屬泡湯，搭配80分鐘的圍爐煮茶時光，輕鬆就可以來場近郊一日遊。

《蟬說：暖硫》的交通非常便利，在營區門口就有公車可以抵達，從台北市區自行開車上山只需要約30分鐘左右，對於北北基的市民來說非常便利。

馬驊表示，以自然環境為舞台結合地方創生的深度活動，讓旅人在冬季的寒意中找到心靈的溫暖。無論是與家人、伴侶，還是三五好友同行，都能在這片寧靜的山林間，享受一段專屬於彼此的悠閒時光。

以「透過蟬說看見台灣的一年四季」為品牌理念，《蟬說：暖硫》完美串聯陽明山的特色亮點、深度活動與露營體驗。從冷水坑的溫泉體驗、季節限定的圍爐煮茶，再回到營地享受專屬的晚餐，《蟬說：暖硫》為旅人設計了一場充滿驚喜的陽明山深度遊程。