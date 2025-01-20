羅智先勉勵員工「人可不是為失敗而生」 永遠「勝不驕、敗不餒」

統一（1216）企業董事長羅智先元旦文稿以「動盪的時代、安定我們」勉勵所有同仁，不確定的年代已經不再是一種推測，而是時時發生在我們周邊的現實，而且這種詭譎多變只會更加難以預判，與其日日愁城，不如發揮潛力，掌握時勢，至少在統一集團裡就時時展現出機會和挑戰總是並存的條件，「人可不是為失敗而生」永遠「勝不驕，敗不餒」。

11月 24 日晚上東京巨蛋球場見證締造完美之旅的中華隊，在第三屆世界 12 強棒球賽完封對手，奪得台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事的冠軍。彩帶飛揚的一刻同時帶動全民進入了共同感動與興奮，特別是這些年輕的健兒中，更有多位來自於統一集團的獅隊球員，更讓集團與有榮焉。

羅智先說，勝利的背後總有太多點滴在心頭的辛苦和孤獨，但最後展現在世人面前的卻是無比自豪與驕傲。榮耀的基石永遠都是不服輸和不畏懼，這也是我們在激發熱情和共享榮耀之際，永遠不能忘記那種拚搏的態度和精神！

同樣的大環境下，總是有人可以持續揚帆前進，卻也有人只是不斷尋找理由來合理化自身的停滯不前，其實千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金的真理永遠沒變，端視心態是否積極？是否願意認真？是否能夠看清方向，而不是讓苦幹辛苦消耗在一些初衷就不合理的路徑上？我們有幸總有許多選項，卻也悲嘆有太多選擇，往往不一定能夠只取一瓢飲，或許就是因為心中總有太多複雜？

「人可不是為失敗而生」，《老人與海》中的聖地牙哥都懂得「人可以被毀滅，但不能被打敗」的信念，就更沒有理由可統一視野以不必堅持。畢竟我們不必像老人那般的踽踽孤寂，可以運用的資源更遠多於他所有的魚叉、刀刃、船槳、短棍和舵柄，所以不需總是抱怨缺少甚麼，而是想想現有的事物可以做些甚麼；不要抱怨大海的驚濤駭浪，更該品味也有壯麗豐美的天地。

「行到水窮處，坐看雲起時」，積極的正向信念和堅持的態度總會讓我們離家更近，花明也總在柳暗之後，東京球場奪冠的隊員們也驗證這種可以成真的渴望。

事業經營如同一場永無止境的馬拉松，只要永續經營，箇中過程就難免起起伏伏，「勝不驕，敗不餒」就好像我們的球員健兒從開始在一片不被看好氣氛中，仍能穩定心情，奮力前進，並能最後的改寫新猷。球是圓的，賽是活的，所幸只要活著就有永遠的未來，球隊的奮戰也反映了我們事業經營的現實，組織韌性絕非是美麗的企管術詞，而是一個決定企業興衰的一橫一豎。

市場賽道中沒有絕對的贏家和輸家，更沒有永遠的領先或落後，只要還在賽道上繼續競跑或是隨時進入賽道的創新，都值得讚賞和敬佩，要懂得培養能夠讓自己生存並且繁榮的更好自我。

在文中，羅智先也首度談及睽違四年，再踏上大陸的心情。羅智先說，受阻於疫情，年初才能第一次再度踏進既熟悉卻已有些生疏的上海辦公室，甫進公司大門的剎那間，沒有任何心理準備之際，一位清潔阿姨快速的衝到我的面前，還來不及反應，聽到聲音細小的她向我道謝，感謝公司在疫情期間提供了一個穩定的工作環境，能讓大家安心。

說完之後，沒有等我回應即靜靜離開。望著她那清瘦單薄的背影，一時之間愣在當場，無法平靜。想想維繫一個穩定的工作環境不是經營者的天職嗎？有何感謝可言？這一幕畫面後來時時縈繞在羅智先的心頭不散，原來「穩定」不是一個高調，對現實生活來說可能還是一種奢侈。

統一企業市值在2024年首次突破新台幣 5000 億元的門檻，羅智先說，身為一個全天候生活產業經營者的我們，在歡喜登上里程碑的成績之餘，更需謙卑反省，期能持續百尺竿頭，更進一步，這反映出集團在這些年所刻印的每一個重大腳步。

首先本土各區的大型物流中心皆能順利照計畫推動；韓國熊津新建物流中心的正式啟用；所迎接台灣 yahoo! 電商業務的正式加入集團，有助我們集團的數位經營再添一塊拼圖；零售板塊的康橋廣場、首府廣場及湖美廣場的相繼開幕，展演我們零售體系得以探索更多元型態的複合零售組合；台灣 7-ELEVEN更先後迎接了 7000 家及 7111 家門市的到來，持續提供消費者更為完善的服務。

不遑台灣專美的菲律賓 7-ELEVEN則在歡慶 40 周年的同時，也同時開啟了第 4000 家門市的到來，讓我們在這個過億人口的年輕市場裡充滿了未來的無限渴望。大陸上海及浙江所超過 500 家 7-ELEVEN 門市，在辛苦十年的摸索後，也引向了我們邁向未來的全新曙光。

羅智先也以AI 應是這一年最熱門的話題跟員工分享，AI衍發出我們是否會被取代的焦慮與惶恐，也再度督促先前所揭櫫要加速融入已是現在進行式的數位經濟運作更是刻不容緩。隨著科技的急速發展，數位世界充滿無限可能，應用型態亦變得無限想像，不管是對這個發展充滿期待或是對未來的不安，還是要做好準備及適應數位進入日常生活的時代，除了培養該有的數位素養外，更進而善用數位去變成良好的數位公民，這是大家開始要面對並學習的責任。為了更便利所有工作夥伴得以更友善的迎接這種工作情境及型態，並能打造全通路的生活品牌，提供消費者更即時、更便利、更價值的全方位消費體驗，集團在未來仍將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟及 AI 經濟時代的來臨。

羅智先進一步分析，可以確定的是在資訊整理組合上，我們肯定無法比肩 AI，但是在關鍵思考能力及確實執行面上，我們應該永遠不會被取代。簡單來說，AI 永遠會知道的比我們更多，但我們卻可以永遠比 AI 做到更多，但不論如何，AI 已經開始逐漸改變大家的做事方式和生活型態，我們必須適應。