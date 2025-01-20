慘！去年11月預售屋成交量僅近5,000件、連兩月陷谷底 剩這都苦撐

據預售屋實價登錄網最新資料顯示，2024年10月預售屋揭露量約5,027件，最新11月成交量約4,818件，量能持續維持5,000件左右的谷底量；六都中，11月交易量僅有桃園市維持千件以上，其餘五都賣不到千件。

對照政府未打炒房前、買氣最旺的六月預售揭露量約達16,652件來說，11月交易量較六月高點大減高達71%，六都平均買氣衰退五到八成，又以高雄市交易量萎縮最嚴重、達82%，新北市、台中市也各減少79%、78%，台南市、桃園市、台北市買氣也各下滑65%、60%、52%。

信義（9940）房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然房市買氣已經由盛轉衰，不過初期新屋案場仍不太會下調價格，主要有兩大原因，首先，若建案已經銷售一段時日再降價，建商對先前已售客戶不好交代。

其次，2021、2022年，以及2023年至2024年上半年這兩波房市多頭讓開發商獲利豐厚，暫無立即性的財務壓力，因此現在業者態度多以拉長戰線、慢慢賣因應。

曾敬德指出，當前預售市場處於「個案表現」氛圍，只要新建案每坪成交價合理且條件較佳，仍有機會創造不錯的銷售成績。