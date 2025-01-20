發現薇趨勢／CES大展科技秀 催動2025新趨勢

每年元月在美國拉斯維加斯的消費性電子展（CES）今年展出日期是7日至10日，吸引來自全球150多個國家、超過4,000家廠商參與，展示最新的科技創新。2025年的CES相較於去年有幾大發展層次上的不同。

首先是萬眾矚目的AI話題，2024年的CES展示階段為「AI技術融入消費產品」，但大多集中在語音助手、影像處理等應用，經過一年的醞釀後，生成式AI全面升級並廣泛應用於遊戲、個人化服務、自動駕駛等，出現許多智慧型人形機器人。而NVIDIA推出更強大的Blackwell AI晶片，強調AI運算力實際應用場景。

其次就是機器人了，2024年的機器人更多集中在服務型和特定功能的機器人，以服務型來說，三星展示的Bot Handy，可以幫助用戶整理家務；FedEx展示了送貨機器人Roxo，能進行最後一里（Last mile）的包裹配送；Boston Dynamics展示了Spot機器人用於檢測危險環境；Sony以Aibo機器狗為亮點，專注於家庭互動和陪伴功能；Tesla的Optimus人形機器人主要用於輔助簡單的工廠操作。

相較於2024年大多數機器人聚焦於單一用途，2025年的機器人更強調多功能性與AI整合，可以參與更複雜的互動。例如Boston Dynamics的Spot機器人導入新的AI演算法，自主規劃複雜路徑並執行多任務操作，今年他們也展出人形機器人Atlas的新版本，強調在倉儲與建築環境中的實用性，實現搬運、組裝等功能；Sony的Aibo的新版本，結合生成式AI技術，可以根據用戶的情緒和需求提供個性化的陪伴和建議；Tesla的Optimus強調能執行更高複雜度的任務，例如精密裝配、長時間自主操作、具有更高的能源效率，並擁有更強的語音交互功能，能與用戶自然交流。

全球進行電動車相關產業發展與政策推動，電動車展示也變成CES參展固定班底之一，2024年CES的電動車集中於技術展示和豪華市場，2025年則更強調實際應用與市場多元化，特別是環保、能源管理和智慧駕駛系統等方面的進步，引入生成式AI，可即時學習駕駛者習慣，提供更精確的個性化駕駛輔助外，也延續2023年的跨領域整合，汽車品牌與科技企業合作成為趨勢，今年Sony與本田就合作推出首款量產車型Afeela 1，主打智慧化駕駛與AI互動等。

其餘熱門亮點還有虛擬與沉浸式技術的突破、環保與永續科技關注度提高與更廣泛的日常生活應用等，但若挑選今年科技發展熱點的三大關鍵字，還是離不開AI、機器人與電動車。

電動車從搶攻高價車款步入應對平價且更多元化的類型，過去一年來電動車市場的削價競爭報導不在少數，也陸續有國家廢除燃油車的生效日期一延再延，除非電動車能脫離電池續航力與安全性的低級戰爭，昇華到自駕等級引燃新一輪戰火，開發也能在手機上使用的「智慧功能」，並不足以讓產業再顯榮光。

至於機器人，在工廠組裝與配送場域或在特定情境下提供固定服務的未來應該就在不遠處，但就個人服務是否到位、應變能力是否能有正常人的一半以及售價是否可負擔等，將是普及的門檻。

今年的CES看見不少與Boston Dynamics外型類似的機器狗，也不免讓人懷疑不同地區生產的各類外型類似的機器人紅海中，誰能脫穎而出？

綜觀下來，AI在後數位匯流時代還是想像空間最大的題目，從技術與應用端都還有許多空白等待填滿，在下一個引爆世界的科技亮點出現以前，AI都還能坐穩風口浪尖的帝王寶座。