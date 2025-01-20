台北W飯店客房「微整形」 五大亮點首揭幕

座落於繁華市中心，台北W飯店自 2011 年開業以來已成為信義區地標之一，歷經十餘年精彩風光，亦見證旅遊趨勢更迭，台北W飯店客房1月20日「微整形」全面完工，五大亮點首揭幕，煥然一新引領都會時尚，演繹獨具風格的沉穩魅力。

如今，飯店客房已不僅為旅人沉浸在地文化的休憩之所，更是商務客靈活工作之餘放鬆身心的避風港。挺過疫情期間的嚴峻考驗，台北W飯店力邀開幕草創期原班人馬──英國設計菁英團隊「GA Design International」再度操刀，費時逾兩年執行全館翻新計劃，強化硬體設備與入住舒適度，滿足現代賓客需求。繼此前宴會廳場域率先完工啟用後，近期全館405間客房亦完成「微整形」作業，透過五大亮點揭示嶄新樣貌，迎接每位嚮往不凡住宿體驗的貴客。

亮點1，色調革新，重塑沉穩性格，翻新後的客房，在色彩選擇上秉持W獨具的創新精神，同時藉由降低彩度展現雅緻內斂的質感。「絕佳客房 Fabulous Room」、「非凡套房 Marvelous Suite」、「奇幻套房 Fantastic Suite」採用市場上罕見的綠色系搭配深褐色木材飾面，猶如城市中的綠洲；而「奇妙客房 Wonderful Room」、「壯美客房 Spectacular Room」選用夕陽橘與大量木質元素相襯，渲染溫暖氣息。

至於館內唯一逾百坪、坐擁29至30樓雙層空間的「頂級驚喜套房 Extreme Wow Suite」，以及全館僅三間、位於26樓以上採光絕佳的「驚喜套房 Wow Suite」，則揮別過往活潑的高飽和配色，改以大地暖色調為主體，演繹成熟化的細膩奢華。

亮點2，配備全面升級，優化極致住宿體驗，位處都會喧囂，為營造更完善的入住品質，台北W飯店於硬體裝置細節增添巧思，滿溢閒適度假風情。每間客房配備的Bose音響新增藍牙功能，時刻享受樂音繚繞；55吋智能電視加裝可自由調整角度的壁掛式支架，無論於床鋪、窗邊臥榻或沙發上休憩時，皆得以最愜意的視角，瀏覽系統內建的串流平台、或使用投屏功能觀賞影片，沉浸於多元豐富的視聽娛樂饗宴。此外，床頭除了既有的USB-A連接埠外，另增設Type-C插孔與無線充電盤，體現對賓客需求的重視；Nespresso 咖啡機則提供多款膠囊選擇，隨手沖調為每一刻愉悅時光加分。

亮點3，自然與科技交織，處處細節彰顯品牌特色，延續開幕以來「Nature Electrified自然大放電」的理念，本次翻新結合自然元素與現代科技，共振出許多新面向。踏入客房樓層梯廳，映入眼簾即為由英國數位藝術設計師Daniel Brown專為台北W飯店所創作、以電子螢幕展示的動態藝術品，藤蔓與花卉交織中可見具亞洲代表性的細緻圖樣，持續向上生長的意象更啟發正面能量；推開房門，可見點綴於角落的綠色植栽，為短暫居所注入盎然生機。房內桌面吸睛的蘑菇造型檯燈，搶先演示W品牌的獨特趣味；而床頭具旭日意象的壁燈，則旨在點亮旅途美好開端。部份套房客廳內，另設置以螢火蟲為靈感打造的閃爍燈飾與落地帷幕，映照信義區不夜城的璀璨光影，成為旅客專屬的必拍打卡點。

亮點4，匯聚環保永續與文化印記，共築新風貌，隨著現代社會更加關注環境與文化的深度連結，台北W飯店客房翻新後實踐資源再利用，所選用之居家擺飾亦攜手在地商家合作，重新詮釋個性化的穩重風貌。其中，各房型內融入環保美學，特選「再生水磨石」製作桌面、櫥櫃層架、置物平台等，內含回收碎石及木屑，巧妙運用再生廢料、使每塊石材紋路獨具特色，展現創意之餘，更落實品牌重視永續發展的理念。而「非凡套房 Marvelous Suite」內獨有的臥榻抱枕，則嚴選本土品牌「減簡手製」布織品製成，將台灣城市角落的縮影化做印花圖案，包含鐵皮屋的線條排列、牆角被雨水侵蝕的痕跡等，體現對在地文化的認同。