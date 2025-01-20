決心堅定！張國華妻子將持有的長榮海運股票全部信託
長榮（2603）海運最大個人股東張國華2024年12月30日公告，將手中持有的長榮海運股票10萬張進行信託，20日張國華妻子也將手中持有的2.67萬張長榮海運全部信託。針對這次大股東股票信託，長榮回應，此為大股東個人理財規劃。
市場專家分析，信託後這些股票將不容易變動，這也代表張國華夫妻持有長榮海運的決心。張國華專注於海運事業，對於長榮海運這個持股一直都沒有變動過，2024年股東會的年報揭露資料，張國華個人就是持有長榮海運13.55萬張，占總長榮海運持股比重6.3%，到公告信託時一張都沒有賣，並且將10萬張信託；這次太太也將手中持有的2.67萬張信託給國泰世華商業銀行財產專戶。
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