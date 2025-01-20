星宇航空與德國Steiff合作推出全新周邊商品「機師熊」和「空服熊」

星宇航空（2646）2025年推出全新周邊商品「機師熊」和「空服熊」，與超過百年歷史的德國知名泰迪熊品牌Steiff合作，為兩款經典小熊換上迷你版星宇航空機師和空服員制服，可愛造型讓人好想收藏。

20日於星宇小舖以及星宇航空形象門市上架，單隻售價新台幣3,580元，首波限量販售，立即下訂將兩款小熊一次帶回家。德國百年品牌Steiff成立於 1880 年，是全球第一個生產泰迪熊的製造商，以其卓越工藝和高品質的材料聞名，經典的「金耳扣標章」更成為世界玩具收藏界的象徵，每個標籤上都有流水號，如同泰迪熊的身分證。

這次Steiff 與星宇航空攜手推出聯名款「機師熊」與「空服熊」，延續品牌一貫的高標準，一針一線全手工製作，在縮小版制服設計主，盡可能保留細節，原汁原味呈現機組員的工作裝扮。機師熊制服包含飛行夾克、襯衫、領帶以及長褲，夾克上的臂章為A350機隊同款，與胸章、名牌均可自由拆卸，空服熊制服則採用與實際空服員相同布料，展現出最真實的質感。不論是機師熊或是空服熊的制服都能夠任意穿脫，讓大家盡情享受幫泰迪熊換裝、打扮的樂趣！