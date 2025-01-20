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賴正鎰喊話兩岸旅遊解禁 旅行社：已做好準備

中央社／ 台北20日

中國宣布將解禁福建、上海團客來台旅遊，台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰今天表示，是兩岸互相開放旅遊好的開端，也盼「禁團令」解除，回復兩岸旅遊榮景；國內旅行業者雄獅、鳳凰表示，已做好準備。

中國大陸文旅部17日宣布，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，並指目前相關各項工作正在積極籌備中。

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰今天發布新聞稿指出，對於兩岸開放旅遊團期待很久，台灣旅遊相關業者都展開雙臂歡迎，大陸放出善意訊號，是兩岸互相開放旅遊的一個好的開端。

雄獅旅遊則表示，對於兩岸觀光交流持樂觀態度，且已做好準備。

雄獅強調，深耕台灣鐵道旅遊，看好能擴大陸客商機，後續待主管機關政策公布，會全力配合滿足旅客需求。

對未來兩岸旅遊開放，鳳凰旅遊表示，殷切期盼、已做好準備。

旅遊業者對中央社記者指出，恢復福建、上海團客赴台旅遊，初期的商機規模不比台灣赴大陸團客的商機大，因此更期待禁團令解除，盼政府尊重自由市場發展，預估營收至少可以成長1成。

賴正鎰呼籲，陸委會與交通部觀光署儘快達成共識，大膽開放，解除禁團令，開放兩岸團客往來旅遊，同時也要恢復兩岸過去旅遊熱門時期的航點與航班，也希望大陸47個城市恢復來台自由行。

他指出，兩岸互動高峰時期，北京、江蘇、浙江較多旅客來台，上海也擠入前5名，因此恢復上海、福建來台，估計1年約可增加陸客觀光團超過50萬人次、至少可創造超過新台幣150億元的商機。

此外，旅行社高層指出，台灣觀光業者近年在陸客不斷下降的情況下彈性應變，並逐漸建立多國客源，甚至挺過艱困的疫情，已可證明「台灣觀光業者沒有陸客，也能好好生存，建立良好產業韌性」，不必擔心開放後會有過度依賴陸客的傾斜狀況。

上海 觀光 陸客

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