2024年買氣旺 台灣房屋誕生逾50位千萬業績經紀人

台灣房屋集團20日舉行北區加盟店旺年會，2024年在多次信用管制挑戰中逆勢突圍，交出亮眼成績單；台灣房屋表示，2024年集團全國直營店與加盟店數量與業績雙雙成長，其中共有五間加盟店年度業績突破1億元，更誕生超過50位千萬業績經紀人。

2024年前三季全台房市買氣熱絡，台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯指出，新北市、台中市的五家加盟店晉升2024年億元加盟店，包含林口三井捷運旗艦加盟店、土城海山捷運加盟店、信實台中青海加盟店、十期軍福加盟店、信實邸家加盟店等，當中不乏擁有上百位經紀人的在地團隊。

林培雯強調，台灣房屋集團重視團隊合作和企業文化，致力於打造一個團結、向上的優良工作環境，讓每位成員朝著更高的目標邁進，激發潛能，也因此能創下佳績。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年上半年房市仍受到「限貸令」影響，但因新青安優惠貸款方案仍持續進行，因此買氣雖有縮減但需求不變，此時在賣方對價格不再強硬之下，對買方來說，相對物件釋出更多、選擇性也多，且議價機會提升，是擇優入手的好時機，對房仲而言，更是強化專業、深耕服務的關鍵時期。

張旭嵐指出，台灣房屋集團長期深耕全國市場，秉持「交易安全、專業服務、環境守護、資訊透明、社會公益」五大核心品牌理念，並以「ESG+永續經營發展」為目標。面對未來的房市變化，同時台灣房屋集團也宣布，2025年將徵才3,500人，將持續以深厚的品牌基礎與靈活的市場策略，提供直營與加盟夥伴全方位支持，協助每一位經紀人突破自我、創造更多輝煌成績。