迎返鄉旅遊潮 全家重點商品備貨增、商場人力添雙倍

全家（5903）為支援假期疏運高峰，並搶攻返鄉與旅遊商機，即日起全面加強交通幹道、雙鐵車站、觀光景點及宮廟周邊店舖的重點商品備貨量，估業績成長超過三成。搶新年商機，全家再推出「春節數位紅包」、APP「隨買跨店取」多杯數春節優惠，期望提升新年買氣。

因應春節連假民眾長途跋涉、停留時間短，全家位於台鐵、高鐵、高速公路國道服務區、台61快速道路休息站及觀光景點周邊店舖，以「便利餐食」及「伴手禮品」兩大類商品為備貨重點，包含Let's Café、搖搖茶吧杯裝飲品，以及無需微波的金飯糰、三明治、手卷、麵包等輕食，方便消費者帶著走、隨時吃；熟食區熱辣開胃的南洋酸辣燙「馬尚煮」、SOHOT炎選烤炸物與現烤點心，則提供暖呼呼的熱食選擇。連假期間亦為送禮高峰，全家即於假期前一周即提升伴手禮盒、開運福袋之備貨量，提供消費者最便利多元的伴手禮品選擇；依據過往銷售經驗，預估將帶動車站型、交通幹道型及景點型店舖業績成長超過三成。

為滿足年節期間出遊人潮，全家便利商店經營之國道服務區、台61快速道路休息站商場，部分櫃位將延長營業時間，疏運高峰期間將提升兩倍人力進行交通管制、停車引導及場內外之衛生清潔，為旅客營造舒適的消費與休憩體驗。

全家APP去年即創通路之先推出「春節數位紅包」活動，結合過年發紅包習俗與數位社群趣味互動，將APP內之會員點數與個人隨買跨店取商品變成紅包、轉傳親友，推出甫獲廣大會員好評，去年春節即發出逾20萬個數位紅包。延續去年好評，「全家」APP「春節數位紅包」再度將於1月22日至2月4日登場，以「新年發紅包」與「投注抽紅包」兩大主題玩法，為消費者帶來新鮮有趣的新春體驗。

「新年發紅包」可將「全家」APP內之會員點數與個人隨買跨店取商品變成紅包，會員可自由設定紅包數量、每人搶紅包次數及分配之點數或商品數量，便可一鍵轉傳至LINE群組、Facebook等社群平台，亦可邀請親友透過QR Code掃碼領取，不論是Fa點或Let's Café、Fami!ce霜淇淋等明星商品，通通都可包成紅包與親友分享，成功發送紅包還有機會抽1萬元「全家」購物金！

另有「投注抽紅包」活動，1月22日至2月4日共14天，每天10:00-20:00會員可至APP參與投注，每注花費168點Fa點，即可參加抽獎瓜分投注點數，日日抽出總點數200萬Fa點，更有30元「全家」購物金及多款優惠券等獎項。