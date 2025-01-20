快訊

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

雙北25坪以下捷運小宅買氣王 北市這站奪冠、新北這兩站總價千萬勝出

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據實價登錄資料，雙北市25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名中，光是中山區就包辦四個捷運站點；而三重區的三重國小站，則是平均總價不到千萬元的捷運小宅首選。

據近一年的實價登錄資料顯示，台北市中山區的中山國小站以421件交易量穩居雙北市之冠；永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站擁有發達的交通網絡與多元且優異的商業與生活機能，成功吸引大量年輕人、上班族與首購族進場，進一步推升小宅交易需求。

此外，中山區站點周邊的小宅平均總價約為1,104萬元，相較於其他核心地段，仍具備一定的性價比。

除了中山國小站，中山區的民權西路站、松江南京站與中山站也進入小宅交易熱門榜單；陳金萍指出，無論是機能優異的中山國小站與民權西路站，還是緊鄰商業中心的松江南京站與中山站，皆反映出中山區小坪數住宅市場的強勁需求。

觀察小宅熱門交易捷運站排行，第三、四名分別為三重國小站與景平站，這兩站點也是雙北CP值最高的站點。

陳金萍表示，位於捷運中和新蘆線的三重國小站，僅需一站即可進入台北市，並且透過沿線的捷運交會站可快速抵達台北市各核心區域。

陳金萍指出，捷運三重國小站周邊擁有完善的商業設施與日常所需機能，加上近一年小宅平均成交總價僅約907萬元，總價負擔遠低於台北市，吸引大量北市外溢購屋需求，是偏好捷運便利性族群的理想選擇。

另一個交易熱門捷運站為中和區的景平站；陳金萍表示，該站周邊還有多條公車路線，讓通勤至雙北市其他地區更加便捷。

陳金萍指出，捷運景平站周邊生活機能完善，不僅擁有豐富的商業設施，還能充分滿足居民的日常需求。此外，近一年周邊小宅每坪成交均價約60萬元，房價相較台北市親民，吸引不少首購族與小資族進場。

根據實價登錄資料，雙北市25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名中，光是中山區就包辦四個捷運站點；而三重區的三重國小站，則是平均總價不到千萬元的捷運小宅首選。永慶房產集團提供
根據實價登錄資料，雙北市25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名中，光是中山區就包辦四個捷運站點；而三重區的三重國小站，則是平均總價不到千萬元的捷運小宅首選。永慶房產集團提供

實價登錄 捷運

延伸閱讀

議員籲停辦板殯優化說明會 新北民政局盼能有更多溝通

搭捷運上班…海歸男主管戶頭驚見9位數 西裝品牌價格嚇傻下屬

展現零容忍 北市刑大銷毀130公斤毒品含喪屍煙彈

無視宣導！他批捷運背包亂象引辯解 網搖頭：被台灣治安寵壞

相關新聞

雙北25坪以下捷運小宅買氣王 北市這站奪冠、新北這兩站總價千萬勝出

根據實價登錄資料，雙北市25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名中，光是中山區就包辦四個捷運站點；而三重區的三重國小站，則是...

年輕首購族買房持續外移 桃園楊梅35歲以下房貸族五年大增逾七成

據聯徵中心資料，去年前三季桃園市楊梅35歲以下年輕房貸族的申貸件數達592件，相比2020年同期的342件， 五年增加了...

迎年後換職潮！泓德能源釋出逾70個職缺 擴大徵求綠能人才

泓德能源（6873）去年營收首度突破百億元，創歷史新高，公司今天首次舉辦線上徵才說明會，號召綠電管理、雲端運算、軟體開發...

福建、上海可來台團體旅遊 賴正鎰：好的開端！展開雙臂歡迎

針對大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海團客赴台旅遊，台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰20日指出，對於兩岸開放旅遊團已經期待很...

賴正鎰：台旅遊業盼兩岸旅遊全解禁 回復旺季榮景

大陸文旅部宣布近期將開放滬、閩陸客來台團體遊，台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰20日表示，台旅遊業展雙臂歡迎盼兩岸旅遊全解禁...

有生意為何不做？ 賴正鎰：盼政府全面開放兩岸旅遊

針對大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海團客赴台旅遊，台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰今天指出，對於兩岸開放旅遊團已經期待很久...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。