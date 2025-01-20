雙北25坪以下捷運小宅買氣王 北市這站奪冠、新北這兩站總價千萬勝出

根據實價登錄資料，雙北市25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名中，光是中山區就包辦四個捷運站點；而三重區的三重國小站，則是平均總價不到千萬元的捷運小宅首選。

據近一年的實價登錄資料顯示，台北市中山區的中山國小站以421件交易量穩居雙北市之冠；永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站擁有發達的交通網絡與多元且優異的商業與生活機能，成功吸引大量年輕人、上班族與首購族進場，進一步推升小宅交易需求。

此外，中山區站點周邊的小宅平均總價約為1,104萬元，相較於其他核心地段，仍具備一定的性價比。

除了中山國小站，中山區的民權西路站、松江南京站與中山站也進入小宅交易熱門榜單；陳金萍指出，無論是機能優異的中山國小站與民權西路站，還是緊鄰商業中心的松江南京站與中山站，皆反映出中山區小坪數住宅市場的強勁需求。

觀察小宅熱門交易捷運站排行，第三、四名分別為三重國小站與景平站，這兩站點也是雙北CP值最高的站點。

陳金萍表示，位於捷運中和新蘆線的三重國小站，僅需一站即可進入台北市，並且透過沿線的捷運交會站可快速抵達台北市各核心區域。

陳金萍指出，捷運三重國小站周邊擁有完善的商業設施與日常所需機能，加上近一年小宅平均成交總價僅約907萬元，總價負擔遠低於台北市，吸引大量北市外溢購屋需求，是偏好捷運便利性族群的理想選擇。

另一個交易熱門捷運站為中和區的景平站；陳金萍表示，該站周邊還有多條公車路線，讓通勤至雙北市其他地區更加便捷。